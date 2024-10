Rebond des indices en Europe , Renault en vedette

(AOF) - Les marchés actions européens ont rebondi après une nouvelle séance riche en résultats d'entreprises. Le PMI font apparaître une France moins dynamique qu'attendu en octobre dans une zone euro stable. Depuis hier, 25% des membres du CAC 40 ont dévoilé leur performance trimestrielle. Renault a occupé le premier rang du CAC 40 après un bon troisième trimestre. Le relèvement de l’objectif de marge de Bic est salué et l’avertissement de Michelin sanctionné.Le CAC 40 a perdu 0,50% à 7497,48 points et l'Eurostoxx 50 a cédé 0,34% à 4922,29 points.

En Europe, l'action Barclays s'est adjugé 3,95% à 247,55 pence et se place sur la dernière marche du podium de l'indice FTSE100. La banque britannique a dévoilé une performance trimestrielle plus solide que prévu grâce en particulier à ses activités de banque de détail au Royaume-Uni et la banque d'investissement. Barclays a en outre légèrement revu à la hausse son objectif de revenus nets d'intérêt pour cette année à plus de 11 milliards de livres sterling contre environ 11 milliards auparavant.

Renault (+4,74% à 42,18 euros) a vrombi en tête du CAC 40 ce jeudi grâce à des revenus trimestriels supérieurs aux attentes et à la confirmation de ses objectifs 2024. Cette performance détonne au sein d'un secteur dont beaucoup d'acteurs ont émis des avertissements sur résultats ces dernières semaines : Volkswagen, BMW, Stellantis et Mercedes. Cette surperformance permet à l'action Renault de gagner près de 17% depuis le début de l'année tandis que son concurrent Stellantis perd près de 40%.

Plus forte baisse de l'indice CAC40, Edenred a chuté de 14,65% à 29,37 euros après avoir averti sur les risques pesant sur ses perspectives 2025 en raison de la situation en Italie. Pluxee (-5,35% à 16,59 euros) chute dans son sillage. Edenred précise qu'un amendement visant à introduire un plafond de 5% sur les commissions des titres-restaurant payées par les commerçants dans le secteur privé a été déposé dans le cadre d'un projet de loi sur la concurrence en Italie. "Dans l'hypothèse où l'amendement serait adopté en l'état, l'impact sur l'Ebitda du groupe serait de l'ordre de 60 millions d'euros en 2025 et de 120 millions d'euros en année pleine", a prévenu le groupe.

Les chiffres macroéconomiques du jour

La contraction du secteur privé en France en octobre est plus importante qu’anticipé, a indiqué S&P Global. Selon une estimation flash, l’indice des directeurs d’achat (PMI) Composite, qui prend en compte les services et le secteur manufacturier, est ressorti à 47,3, à comparer avec un consensus de 49 et 48,6 en septembre. Sous 50, cet indice signale une contraction du secteur. Dans le détail, le PMI de services est passé de 49,6 à 48,3 entre septembre et octobre et il était attendu à 49,8. Le PMI du secteur manufacturier est passé de 44,6 à 44,5 entre septembre et octobre et il était attendu à 44,9.

Selon les chefs d'entreprise interrogés en octobre 2024, le climat des affaires dans l'industrie s'obscurcit fortement. À 92, l'indicateur perd sept points et s'écarte nettement de sa moyenne de longue période (100). Hors crise sanitaire (avril 2020), il s'agit de la plus forte baisse mensuelle depuis novembre 2008. Tous les soldes d'opinion définissant le climat contribuent à sa baisse.

L’activité dans le secteur privé a été conforme aux attentes en zone euro en octobre, a indiqué S&P Global. L'indice des directeurs d'achat (PMI) Composite, qui comprend les secteurs manufacturier et des services, est ressorti à 49,7 contre 49,6 en septembre et un consensus de 49,8. Le PMI des services est ressorti à 51,2 contre un consensus de 51,5 après 51,4 en septembre. le PMI manufacturier s'affiche à 45,9 contre 45,1 attendus après 45 en septembre. Un indice inférieur à 50 signale une contraction de l'activité.

La contraction du secteur privé est moindre qu'attendu en Allemagne en septembre, a indiqué S&P Global. L'indice des directeurs d'achat (PMI) Composite, qui comprend les secteurs manufacturier et des services, est ressorti à 48,4 contre un consensus de 47,6 et 47,5 en septembre. Dans le détail, le PMI des services est passé de 50,6 à 51,4 entre septembre et octobre alors qu'il était attendu stable, et le PMI manufacturier s'affiche à 42,6 contre 40,7 attendus après 40,6 en septembre.

Aux Etats-Unis, l'indice des directeurs d'achat (PMI) Composite, qui prend en compte les secteurs manufacturier et des services, est ressorti à 54,3 en octobre contre 54 en septembre, a indiqué S&P Global. Dans le détail, le PMI pour les services est passé de 55,2 à 55,3 entre septembre et octobre. Il était attendu à 55. Le PMI pour le secteur manufacturier est passé de 47,3 à 47,8 entre septembre et octobre. Il était anticipé à 47,5.

Le nombre d'inscriptions hebdomadaires au chômage s'élève à 227 000 la semaine dernière, contre 243 000 attendu, après 242 000 la semaine précédente.

Les ventes de logements neufs se sont élevées à 738000 en septembre en rythme annuel, ressortant au-dessus du consensus de 719000 et au-dessus du chiffre de août : 709000.

Vers 17h50, l'euro grappille 0,20% à 1,0804 dollar.