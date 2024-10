Rebond des indices américains ; PepsiCo dans le vert

(AOF) - En repli lundi, les marchés actions américains ont fini en hausse. Les investisseurs, qui ont montré de l'appétit pour les titres technologiques, prendront connaissance jeudi des données sur l'inflation. La Chine a déçu en ne dévoilant pas de nouvelles mesures de relance. La baisse de l'or noir ne pourrait être que transitoire : une réplique israélienne à la récente attaque iranienne sur son sol est attendue. PepsiCo a fini dans le vert alors que le groupe a réduit ses prévisions de ventes annuelles. Le Dow Jones a progressé de 0,30% à 42080 points et le Nasdaq a gagné 1,45% à 18182 points.

PepsiCo a avancé de 1,92% à 170,42 dollars après la publication de ses comptes au troisième trimestre clos début septembre. Le géant américain des sodas a dévoilé un chiffre d'affaires net de 23,32 milliards de dollars en repli de 0,3% après 23,45 milliards de dollars l'année dernière. Une performance en-dessous du consensus qui visait une hausse de 1,3% à 23,76 milliards de dollars. Pénalisé par la prudence des consommateurs en Amérique du Nord, la firme basée dans l'Etat de New-York a réduit ses prévisions de ventes annuelles.

Les chiffres économiques du jour

Aux Etats-Unis, le déficit commercial est ressorti à 70,4 milliards de dollars en août, à comparer avec un consensus de 70,10 milliards de dollars. Il était de 78,90 milliards de dollars, chiffre révisé de 78,8 milliards de dollars en juillet.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Honeywell

Honeywell a annoncé un projet de scission de son activité Advanced Materials en une société indépendante cotée en bourse aux États-Unis. Elle devrait être achevée d'ici la fin de l'année 2025 ou le début de l'année 2026. Honeywell prévoit d'effectuer la scission prévue en franchise d'impôt pour ses actionnaires. "La société indépendante sera un fournisseur de premier plan de produits chimiques et de matériaux spécialisés axés sur le développement durable, avec un chiffre d'affaires d'environ 3,8 milliards de dollars et une marge EBITDA supérieure à 25% attendue pour l'exercice 2024.

PepsiCo

Pour son troisième trimestre clos début septembre, PepsiCo a dégagé un bénéfice ajusté par action de 2,31 dollars, légèrement au-dessus du consensus de marché, pour des revenus en repli de 0,6% à 23,32 milliards de dollars. Ils étaient attendus autour de 23,8 milliards de dollars. Le bénéfice net trimestriel a atteint 2,9 milliards de dollars, en retrait de 5% en glissement annuel.

Pfizer/BioNtech

Pfizer et son partenaire allemand BioNTech ont obtenu l'invalidation de deux brevets de leur concurrent allemand CureVac, devant la Haute Cour de Londres. Reuters rapporte que la plainte a été déposés en septembre 2022 sur des brevets relatifs à la technologie de l'ARN messager (ARNm) de leur vaccin anti-Covid-19 et que d'autres décisions sont attendues dans ce dossier aux États-Unis et en Allemagne. La Haute Cour donné raison en juillet à Moderna jugeant que l'un des brevets d'ARNm du groupe était valide et que le vaccin Comirnaty de Pfizer et BioNTech l'avait violé.