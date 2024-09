Rebond des indices américains ; Palantir en vedette

(AOF) - Les marchés actions américains rebondissent après leur chute de vendredi due aux chiffres de l’emploi. Les investisseurs scruteront mercredi les chiffres de l'inflation, à quelques jours de la décision de politique monétaire de la Fed les 17 et 18 septembre. Seule statistique du jour, les stocks de grossistes ont augmenté moins que prévu en juillet. Côté valeurs, l'entreprise de logiciels d'analyse de données Palantir grimpe à l’annonce de son entrée dans le S&P500 le 23 septembre. Vers 17h30, le Dow Jones gagne 0,83% à 40 682,26 points et le Nasdaq avance de 0,29% à 16 739,07 points.

Près de 4 ans après son entrée en Bourse, Palantir s'apprête à rejoindre le plus important des indices américains, le S&P 500. L'entreprise de logiciels d'analyse de données y sera intégré à partir du 23 septembre, de même que le groupe technologique Dell et l'assureur dommages, Erie Indemnity. Ils remplaceront American Airlines, Bio-Rad Laboratories et Etsy. L'action Palantir bondit de 10,76% à 33,60 dollars, portant sa progression depuis le début de l'année à plus de 75%. Elle avait touché un plus haut à 45 dollars en janvier 2021.

Les chiffres économiques du jour

Aux Etats-Unis, les stocks de grossistes ont augmenté de 0,2% au mois de juillet selon une nouvelle estimation, contre un consensus de 0,3% et après une hausse de 0,2% en juin.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Big Lots

Big Lots s'apprête à déposer le bilan, après plusieurs années de déclin de l'activité et de fermetures de sites. Le détaillant d'articles ménagers prévoit de vendre sa chaîne de magasins dans le cadre d'un processus supervisé par un tribunal, a fait savoir Bloomberg, citant des personnes proches du dossier. Le groupe de Columbus s'est comme prévu placé sous protection du chapitre 11 de la loi sur les faillites dans le Delaware.

Boeing

Pour éviter un mouvement de grève, le constructeur aéronautique Boeing a conclu hier un accord provisoire de principe avec les représentants syndicaux de l'entreprise. Stephanie Pope, présidente et directrice générale de Boeing Commercial Airplanes, déclare : "Nous avons conclu un accord provisoire avec le syndicat sur une offre qui prévoit la plus importante augmentation générale des salaires jamais réalisée et une réduction des frais médicaux pour rendre les soins de santé plus abordables".

Dell et Palantir

Dell, Palantir et Erie Indemnity feront leur entrée au sein de l'indice S&P 500 à partir du 23 septembre. Ils remplaceront American Airlines, Bio-Rad Laboratories et Etsy. Les trois nouveaux futurs membres de l'indice américain sont attendus en hausse.

Eli Lilly

Eli Lilly and Company a annoncé aujourd'hui la nomination de Lucas Montarce au poste de vice-président exécutif, directeur financier (CFO) et membre du comité exécutif de la société, avec effet immédiat. Depuis qu'il a rejoint Lilly en 2001, Lucas Montarce a occupé divers postes de direction financière, notamment celui de vice-président de groupe, contrôleur d'entreprise et directeur financier de Lilly Research Laboratories ; vice-président des finances et directeur financier de Lilly International ; et vice-président des finances et directeur financier mondial d'Elanco Health.

Walt Disney

DirecTV a annoncé avoir déposé une plainte auprès de la Commission fédérale des communications (FCC) américaine contre Walt Disney. Le diffuseur par satellite lui reproche de ne pas avoir négocié de bonne foi le renouvellement de leur accord de distribution et de s'être livré à un comportement anticoncurrentiel. A cause de ce différend, plus de 11 millions d'abonnés de DirecTV ont déjà perdu l'accès aux chaînes appartenant à Disney, dont ESPN, avant le début de la saison de la Ligue nationale de football.