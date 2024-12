Rebond des indices américains, l'indice PCE rassure

(AOF) - Les indices américains ont progressé après la publication des chiffres de l’inflation en novembre. Mesure de l’inflation très surveillée par la Fed, l'indice PCE est ressorti plus faible que prévu en rythme annuel : +2,4% contre un consensus de 2,5%. Dans le sillage des statistiques du jour, les taux longs ont reculé. Côté valeurs, FedEx s'est effrité malgré l'annonce jeudi soir de la scission de son activité de fret et de l'abaissement de ses perspectives annuelles. L'indice Dow Jones a gagné 1,18% à 42840,26 points et le Nasdaq Composite 1,03% à 19572,60 points.

L'action FedEx (-0,05% à 275,73 dollars) a très légèrement reculé même si le spécialiste de la livraison de colis a annoncé a séparation de son activité de fret, FedEx Freight. Cette dernière va devenir une nouvelle société cotée en Bourse. La scission devrait être exécutée dans les 18 prochains mois. FedEx Freight a généré 9,4 milliards de dollars lors de l'exercice 2023/2024. "La séparation proposée permettra une meilleure exécution stratégique, opérationnelle et financière pour chaque entreprise et ses parties prenantes", explique FedEx dans un communiqué.

Les chiffres macroéconomiques

L'indice des prix PCE américain a augmenté de 2,4% en novembre en rythme annuel contre un consensus de 2,5% après 2,3% en octobre. En version core, il a augmenté de 2,8% en rythme annuel contre 2,9% attendu après une progression de 2,8% en octobre.

Les revenus des ménages américains s'affichent en hausse de 0,3% en novembre sur un mois, après une progression 0,7% en octobre et contre un consensus de +0,4%. En parallèle, les dépenses des ménages ont progressé de 0,4%, après une augmentation de 0,3% en novembre et contre un consensus de +0,5%

L'indice de la confiance des consommateurs de l'Université du Michigan est ressorti à 74 en décembre comme attendu après 71,8 en novembre.

Les valeurs à suivre

Eli Lilly

Eli Lilly est attendu en hausse de plus de 10% en pré-marché à Wall Street après que le produit de son concurrent danois Novo Nordisk contre l'obésité a livré des résultats décevants. Le CagriSema, successeur potentiel du Wegovy, a amené une perte de poids de 22,7%, contre 25 % attendus, dans l'essai clinique Redefine 1. La trizépatide d'Eli Lilly (marques Zepbound et Mounjaro) a démontré en novembre une perte de poids moyenne soutenue de 22,9 % au cours de la période de traitement de trois ans.

Nike

Nike a déclaré pour le deuxième trimestre fiscal un bénéfice ajusté par action de 78 cents, contre 63 cents de consensus, après 1,03 dollar un an plus tôt. Les revenus de la marque à la virgule s'élèvent à 12,35 milliards de dollars, là où le consensus visait 12,1 milliards de dollars après 13,4 milliards un an avant. La firme américaine s'attend à une baisse à deux chiffres de son chiffre d'affaires au troisième trimestre.

Tesla

Le directeur de la Gigafactory Tesla de Shanghai, Song Gang, a quitté son poste selon une lettre envoyée au personnel mercredi. Il avait pris en 2018 les commandes de ce site qui est la plus grande usine du groupe en termes de production, exportant également vers l'Europe. Selon Reuters, il rejoindrait le groupe Envision, spécialiste des énergies renouvelables dont le siège est à Shanghai.