Rebond des Bourses grâce à la confiance des agents économiques

Ces indicateurs favorables ont soutenu les valeurs cycliques. ArcelorMittal et Saint-Gobain ont terminé en tête du CAC 40 avec des gains respectifs de 3,8% et 2,3%. Rexel (+4,6%) a fini à la première place du SBF 120 grâce au relèvement de ses objectifs 2021.

Elle ne s'est pas faite ressentir dans les statistiques du jour, bien au contraire. L'indice du sentiment économique a progressé de 3,4 points pour la zone euro en juin à 117,9. Cet indicateur, qui résume la confiance des ménages et des chefs d'entreprise, a atteint un plus haut de 21 ans. Le marché visait 116,5.

L'inquiétude à propos de la situation sanitaire, qui avait pénalisé les marchés européen hier, du fait de la montée en puissance du variant Delta, a été reléguée au second plan aujourd'hui.

(AOF) - Les marchés européens ont rebondi pendant que le Nasdaq Composite et l'indice S&P 500 inscrivaient de nouveaux records. L'indice CAC 40 a en effet gagné 0,14% à 6 567,43 points tandis que l'Euro Stoxx 50 a progressé de 0,49% à 4 110,12 points. Aux Etats-Unis, le Nasdaq Composite gagnait 0,02% et le S&P 500, 0,16% vers 17h30.

