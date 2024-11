Rebond des Bourses européennes, le rapport sur l'emploi aux Etats-Unis à venir

Le rapport sur l'emploi en octobre aux Etats-Unis sera connu à 13h30 et il sera suivi de l'indice des directeurs d'achat (S&P) pour le secteur manufacturier en octobre à 14h45. Toujours aux Etats-Unis, l'indice des directeurs d'achat (ISM) pour le secteur manufacturier en octobre et les dépenses de construction en septembre seront publiés à 15 heures.

Société Générale (+3,15% à 27,22 euros) prolonge son mouvement de hausse de jeudi. Le titre de la banque avait été galvanisé par la présentation de résultats trimestriels meilleurs que prévu. La nouvelle est d'autant plus appréciée qu'elle doit notamment cette surperformance à sa banque de détail en France, talon d'Achille de la banque ces derniers trimestres. Cette publication s'accompagne d'un remaniement de l'équipe dirigeante, avec en particulier la reprise de la supervision directe des activités de Banque de détail en France par le directeur général, Slawomir Krupa.

Plus forte baisse de l'indice SBF 120, Viridien (-5,95% à 36,05 euros) est sanctionné à la suite de la publication hier soir de comptes dégradés au titre du troisième trimestre 2024. Le spécialiste des données de la Terre a été pénalisé par une nette baisse de son activité relativement au troisième 2023. Pour autant, Viridien a confirmé ses objectifs annuels, dont un flux de trésorerie net à un niveau similaire à celui de 2023.

En Europe, Universal Music Group gagne 2,56% à 23,57 euros : le géant mondial de l'industrie musicale a dévoilé des revenus trimestriels supérieurs aux attentes. Le titre avait enregistré une chute historique en Bourse fin juillet après avoir fait état d'un ralentissement de la croissance du chiffre d'affaires tiré des abonnements et du streaming. "Les abonnements (streaming payant) ont été relativement solides, avec une croissance de 8,2% à taux de change constants, supérieure à celle du consensus (7,2 %) et représentant une accélération par rapport au deuxième trimestre (6,9 %)", souligne UBS.

(AOF) - Les marchés européens progressent avant la publication du rapport sur l'emploi en octobre aux Etats-Unis à 13h30. 106000 créations de postes sont attendues après 254000 en septembre. Le taux de chômage devrait rester stable à 4,1% et les salaires augmenter de 4% en rythme annuel. Hier soir, les résultats d'Apple ont été accueillis fraîchement alors que ceux d'Amazon ont été salués. A Paris, les résultats trimestriels de Viridien sont sanctionnés. Peu après 12 heures, le CAC 40 gagne 0,68% à 7400,36 points tandis que l'EuroStoxx50 progresse de 0,71% à 4862,06 points.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2024 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.