Rebond des Bourses européennes avant les banques américaines

(AOF) - Les marchés européens rebondissent nettement sur fond de détente des taux longs. Le rendement du 10 ans allemand recule de 9 points de base à 2,375%. La nette hausse du Nasdaq hier profite également à l’Europe. Les investisseurs seront attentifs en début d’après-midi aux résultats de JPMorgan et de Citigroup. Le numéro un mondial de la gestion d’actifs, BlackRock, présentera également ses comptes. A Paris, les investisseurs saluent une nouvelle cession de Société Générale. Vers 12 heures, le CAC 40 gagne 0,93% à 8090,31 euros. Sur le marché des changes, l'euro continue de nettement reculer.

Fabricant allemand de batteries et de piles, Varta (-28,93% à 10,05 euros) chute lourdement à Francfort, après avoir livré des informations sur son plan de restructuration qui sera mis en oeuvre à la fin de l'année 2026. Son conseil d'administration a mandaté Rothschild & Co. en tant que conseiller financier, pour élaborer des options stratégiques concernant des mesures potentielles de recapitalisation et de financement. Visant un retour à la croissance rentable d'ici la fin de la période de restructuration, l'entreprise est confrontée à d'énormes difficultés.

Au lendemain de l'annonce de la vente de ses activités de financement d'équipements professionnels (SGEF) au groupe BPCE, Société Générale a dévoilé la cession de 2 filiales marocaines. En Bourse, l'action de la Banque de la Défense gagne 4,5% à 26,365 euros et affiche la plus forte hausse de l'indice CAC 40. Ces cessions sont jugées essentielles par les analystes pour renforcer son ratio de solvabilité - qui sera impacté en particulier par l’application des règles de Bâle IV – et permettre une revalorisation de l’action.

Riber bondi de 7,31% à 2,79 euros. Le spécialiste des équipements d'épitaxie par jets moléculaires (MBE) pour l'industrie des semi-conducteurs a enregistré un résultat net de 3,4 millions d'euros en 2023 contre 0,2 million d'euros. Le résultat opérationnel s'établit à 3,9 millions d'euros, soit 10% du chiffres d'affaires contre respectivement 1,3 million et 4,9% en 2022. Le chiffre d'affaires a bondi de 41% à 39,3 millions d'euros

Les chiffres macroéconomiques du jour

En mars, l'indice des prix à la consommation (IPC) ralentit sur un mois : +0,2 %, après +0,9 % en février, a indiqué l'Insee ce vendredi. La hausse des prix s'explique par l'augmentation saisonnière des prix des produits manufacturés (+1,3 % après +0,5 %) et une légère augmentation de ceux du tabac (+0,4 % après +1,6 %). Sur un mois, les prix de l'alimentation et des services sont stables (après respectivement 0,3 % et +0,8 %). À l'inverse, les prix de l'énergie diminuent ( 0,7 % après +4,1 %).

Le taux d'inflation annuel en Allemagne est ressorti à 2,2% en mars, en ligne avec les attentes après 2,5% le mois précédent. En rythme mensuel, les prix à la consommation ressortent en hausse de 0,4% en ligne avec les attentes après 0,4% en février. En rythme annuel, l'inflation IPCH s'établit à 2,3%, en ligne avec les attentes après 2,7% en février. En rythme mensuel, l'inflation IPCH s'établit à 0,6% contre 0,6% attendu après 0,6% le mois dernier.

Aux Etats-Unis, le prix des importations en mars sera communiqué à 14h30 tandis que l'indice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan en avril sera publié à 16h00.

Vers 12h00, l'euro cède 0,65% à 1,0658 dollar