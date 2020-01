Rebond des Actions avec la Détente sur le Front Géopolitique

Semaine du 6 au 12 Janvier 2020

Les investisseurs restaient nerveux en ce début de semaine, craignant un embrasement du conflit au Moyen-Orient après que l'Iran ait lancé plusieurs missiles sur deux bases militaires irakiennes hébergeant des soldats américains. La république islamique a rapidement crié victoire bien qu'il n'y ait pas eu de victimes côté américain. Dans un premier temps, les contrats à terme sur le pétrole WTI se sont envolés au-dessus de 65$ le baril, et l'or a culminé à $1,613 l'once. Les emprunts d'Etat ont également bénéficié de cette fuite vers la qualité, le rendement du 10 ans américain retombant ainsi à 1.7%.

Pourtant, l'Iran semblait plutôt faire profil bas, notamment après que le président et le guide suprême de la révolution aient admis que l'armée iranienne avait abattu « par erreur » un avion d'Ukraine Airlines avec 176 personnes à bord. Simultanément, Donald Trump décidait d'imposer de nouvelles sanctions économiques au pays plutôt que d'appeler à une nouvelle escalade militaire. Wall Street respirait et les actifs sans risque plongeaient.

Les espoirs de voir se désamorcer les tensions entre les deux belligérants ont clairement revigoré les grandes capitalisations.

L'indice phare S&P500 gagnait finalement 0.94% sur la semaine bien que les créations d'emplois aient ralenti plus que prévu aux États-Unis en Décembre (145.000 emplois créés hors secteur agricole au cours du dernier mois de l'année 2019, quand les analystes tablaient sur 164.000) ; Le Nasdaq Composite progressait de 1.75% tandis que le Dow Jones Industrial Average grimpait de 0.66%. Dans l'ensemble, l'Europe et l'Asie suivaient le mouvement (Shanghai Composite et Nikkei225 en hausse de 0.28% et de 0.82% respectivement ; MSCI Europe engrangeant +0.50%). A l'opposé, les petites capitalisations étaient de nouveau à la peine (Russell2000 : -0.19%, affichant ainsi une troisième semaine d'affilée dans le rouge).

Parmi les secteurs S&P, les valeurs techs menaient la danse (+2.17% WTD avec Apple bondissant de 4.34%) aux côtés des services de télécommunication (1.98%) et de la santé (1.51%). A l'opposé et sans surprise, les prix du pétrole en chute libre (brut WTI en baisse de 6.36%) ont directement impacté le secteur de l'énergie (-1.07% WTD).

Avec le retour de l'appétit pour le risque (indice VIX chutant de 10.4% sur la semaine écoulée), les rendements des emprunts d'état ont finalement légèrement progressé un peu partout dans le monde (de 1.80% à 1.83% pour le 10 ans américain, et de -0.28% à -0.20% pour le 10 ans allemand). Les obligations privées de notation « investissement » rétrogradaient de 0.38% en Europe et de 0.29% aux Etats-Unis, alors que la dette émergente continuait sa progression spectaculaire (+0.65 WTD en devises locales, sixième semaine positive d'affiliée) et que les titres à haut rendement réussissaient à se maintenir en territoire positif (+0.09%).

Enfin, et ce n'est pas le moins intéressant, il faut souligner que l'or a quand même gagné 0.5% sur la semaine (à $1,560.10 l'once en clôture), malgré l'accalmie notoire sur le front géopolitique.

Poursuivez votre lecture : https://www.trackinsight.com/fr/weekly-flow-report/2020-01-10/global

Rebond des Actions avec la Détente sur le Front Géopolitique

Rebond des Actions avec la Détente sur le Front Géopolitique

Rebond des Actions avec la Détente sur le Front Géopolitique