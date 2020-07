Rebond de la performance pour les ETFs du secteur des services publics américain

Les indices de valeurs US du service public ont profité d'un léger rebond de la performance lors de la session de marché d'hier.

Les ETFs répliquant les indices de valeurs US du service public ont profité d'un léger rebond de la performance lors de la session de marché d'hier avec +2,31%. Cette performance a permis de compenser les pertes subies courant Juin (le segment s'étant contracté de 12% entre le 8 et le 26 juin), la performance cumulée sur les trente derniers jours est à -2,64%. Malgré une faible décollecte de -$73,08M hier, les investisseurs ont, dans l'ensemble, augmenté leur exposition au segment sur le dernier mois avec +$353,35M de nouvelles parts créées via le marché primaire. Les entreprises du secteur des services publics continuent de fournir des services essentiels tels que l'approvisionnement en électricité, gaz et la fourniture d'eau aux consommateurs finaux. La demande est donc plutôt stable pour le secteur qui permet aux investisseurs un positionnement défensif. 14 fonds répliquant 12 indices sont inclus dans le segment pour un total d'actifs sous gestion s'élevant à $17,34Mds.

