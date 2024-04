Rebond de l'indice FAO des prix alimentaires

(AOF) - L’indice FAO des prix des produits alimentaires s’est établi en moyenne à 118,3 points en mars 2024 et a progressé de 1,1% par rapport à son niveau révisé du mois de février. La hausse des indices des prix des huiles végétales, des produits laitiers et de la viande a un peu plus que compensé la baisse de ceux du sucre et des céréales. En mars, l’indice a affiché son premier rebond après sept mois de tendance baissière mais accusait encore un recul de 7,7% par rapport à sa valeur de l’année dernière au même mois.