Rebond continu en vue des marchés américains

(AOF) - Les indices à Wall Street devraient poursuivre leur mouvement haussier, profitant du rebond des places asiatiques. Les investisseurs réévaluent à la baisse les risques de récession aux Etats-Unis, après la faiblesse des données sur l’emploi américain. Côté valeurs, Walt Disney a annoncé avoir relevé encore ses perspectives de croissance du bénéfice par action ajusté pour 2024. De son côté, Airbnb devrait voir son titre chuter, suite à des résultats et des perspectives décevantes. Avant les premiers échanges, les futures du S&P et ceux du Nasdaq avancent respectivement de 1,40% et de 1,74%.

Hier à Wall Street

Les marchés américains ont rebondi, mais ils ont clôturé nettement sous leurs plus hauts du jour. Les inquiétudes à propos d’une possible récession - qui hantent les marchés depuis la fin de semaine dernière – sont restées prégnantes. Du côté des valeurs, les publications de Caterpillar, Palantir et d’Uber ont été bien accueillies. Le Dow Jones a gagné 0,76% à 38997,66 points tandis que le Nasdaq Composite a progressé de 1,03% à 16366,85 points. Dans le même temps, le rendement du 10 ans américain a progressé après avoir nettement reculé depuis la fin de la semaine dernière.

Les chiffres macroéconomiques

Aux Etats-Unis, les investisseurs attendent les stocks des grossistes en juin à 16 heures et l'évolution hebdomadaire des stocks de pétrole à 16h30.

Les valeurs à suivre

Amgen

Au deuxième trimestre 2024, les revenus d'Amgen ont augmenté de 20% pour atteindre 8,4 milliards de dollars. Le bénéfice par action a diminué de 46%, passant de 2,57 à 1,38 dollar, en raison de l'augmentation des dépenses d'exploitation, y compris l'amortissement des actifs acquis par Horizon et les dépenses supplémentaires liées à Horizon, partiellement compensée par l'augmentation des revenus. Le résultat d'exploitation est passé de 2,7 milliards de dollars à 1,9 milliard de dollars.

Airbnb

Airbnb devrait chuter lors de l'ouverture à la suite de publication de résultats et de perspectives décevantes. Au deuxième trimestre, la plateforme de logements de vacances a généré un bénéfice net de 555 millions de dollars contre 650 millions de dollars, un an auparavant. Le bénéfice par action s'est élevé à 86 cents, ressortant sous le consensus de 91 cents. Les revenus ont augmenté de 11% à 2,75 milliards de dollars. Le marché visait 2,74 milliards.

CVS Health

Les recettes de CVS Health au deuxième trimestre 2024 ont atteint les 91,2 milliards de dollars, soit une augmentation de 2,6% par rapport à l'année précédente. En revanche, le bénéfice opérationnel a diminué de 189 millions de dollars et ressort à 3,05 milliards de dollars. Le bénéfice par action dilué a baissé de 7 cents, ressortant à 1,41 dollar. Le résultat net a reculé de 146 millions de dollars pour s'élever à 1,77 milliard d'euros. La chaîne américaine de pharmacies et de produits cosmétiques a réduit ses prévisions de BPA dilué pour l'ensemble de l'année 2024.

Devon Energy

Le bénéfice net de Devon Energy ressort à 844 millions de dollars, soit 1,34 dollar par action diluée au deuxième trimestre 2024. Il s'élevait à 690 millions de dollars, soit 1,07 dollar par action diluée à la même période l'année précédente. Sur ce second trimestre, les revenus ont augmenté à 3,92 milliards de dollars contre 3,45 milliards de dollars un an avant. Le producteur pétrolier et gazier américain a vu sa production progresser sur un an : 335 000 barils équivalent pétrole par jour contre 323 000 barils équivalent pétrole par jour.

Hilton

Le groupe hôtelier Hilton a révisé à la baisse ses prévisions de RevPAR (revenu par chambre disponible et indicateur clé du secteur) pour 2024. Il est anticipé en progression de 2% à 3% contre de 2% à 4% auparavant. Le profit net du concurrent d'Accor est attendu entre 1,532 milliard de dollars et 1,555 milliard de dollars, à comparer avec un fourchette précédente de 1,586 milliard de dollars à 1,621 milliard de dollars.

Walt Disney

Les revenus de Walt Disney ont augmenté de 4% à 23,2 milliards de dollars au troisième trimestre, portés par ses segments "entertainment" (+4%) et "sports" (+5%). Le résultat d'exploitation a progressé de 19% à 4,23 milliards de dollars. Le bénéfice avant impôts sur le résultat s'est amélioré pour atteindre les 3,1 milliards de dollars sur cette période alors que le groupe affichait une perte nette de 134 millions de dollars il y a un an. Le bénéfice dilué par action s'est élevé à 1,43 dollar contre une perte par action de 0,25 dollar, un an avant.