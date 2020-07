Rebond boursier malgré les inquiétudes croissantes sur la progression du COVID-19

Semaine du 29 Juin au 5 Juillet 2020

Les marchés financiers américains étaient fermés vendredi à l'occasion de la fête nationale, mais 4 jours de trading ont suffi pour effacer les pertes de la semaine dernière. Il faut dire que l'économie américaine a créé 4.8 millions d'emplois en juin, au-delà du consensus, et que le taux de chômage est retombé à 11.1%. Un autre signe encourageant est venu des PMIs manufacturiers, eux-aussi supérieurs aux attentes.

Les marchés actions ont donc salué ces nouvelles rassurantes en dépit du nombre croissant de cas de COVID-19 aux Etats-Unis. Le docteur Anne Schuchart, directrice adjointe principale aux centres de prévention et de contrôle des maladies (CDCP), a indiqué lundi que le virus se propageait trop rapidement et trop largement pour pouvoir être réellement maîtrisé. D'ailleurs, les Etats-Unis enregistraient un nouveau pic quotidien de personnes contaminées à plus de 55'000 pour la seule journée de jeudi.

Ignorant la menace de nouvelles mesures de confinement aux États-Unis, le Dow Jones Industrial Average gagnait 3.25%, le S&P 500 prenait 4.02% et le Nasdaq Composite poursuivait sur des plus hauts historiques (+4.62% au dessus des 10'200 points), tandis que l'indice CBOE de la volatilité (VIX) chutait de plus de 20%, sous la barre des 28.

De même, les marchés européens démarraient le mois de juillet sur une note résolument positive (MSCI EMU en hausse de 2.57%), malgré le tassement observé vendredi. Les résultats en Asie étaient plus contrastés avec le Shanghai Composite qui s'envolait de +5.82% alors que le PMI manufacturier de la Chine progressait à 51.2 en juin, contre 50.7 en mai. C'est le meilleur chiffre publié depuis décembre 2019. En revanche, le Nikkei 225 rétrogradait de 0.91% en réaction à la contraction de la production industrielle plus marquée qu'escompté.

Tous les secteurs S&P sans exception se sont bien comportés sur la semaine écoulée, avec le plus faible écart de rendement constaté depuis la mi-février entre la meilleure performance relevée (celle des services télécoms : +5.64%) et la moins bonne (celle des valeurs financières : +1.57%). Il faut aussi souligner que l'énergie (+2.22% sur la semaine) a mis fin à 20 jours de pertes cumulées (-17.6% pour rappel), grâce à des prix du pétrole mieux orientés (brut WTI en hausse de 4.65% à $40.28 le baril), sur fond de baisse des stocks américains de 7.2 millions de barils la dernière semaine de juin.

Sur le front des taux d'intérêt, le rendement des T-Notes américains à 10 ans remontait de 0.64% à 0.68%, tandis que celui du Bund de même échéance faisait du surplace à -0.47%. Contrairement à la semaine dernière, les obligations d'entreprises brillaient de nouveau mais celles de notation supérieure surclassaient encore les titres à haut rendement (+0.68% vs. +0.41% aux Etats-Unis). La dette émergente en devises locales terminait également la semaine en territoire légèrement positif (+0.25%), après avoir enregistré un déclin continu de 1.96% entre le 8 et le 26 juin.

Enfin, les contrats à terme sur l'or s'appréciaient de +0.71%, marquant ainsi la quatrième semaine positive d'affilée et démontrant, une fois de plus, la grande prudence des investisseurs, à tout le moins, face à la progression du coronavirus un peu partout dans le monde, et en Amérique du Nord et du Sud plus particulièrement, en dépit de l'amélioration des données macroéconomiques.

Rebond boursier malgré les inquiétudes croissantes sur la progression du COVID-19

