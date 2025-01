Rebond attendu du CAC 40 et des marchés européens

(AOF) - Les Bourses européennes devraient rebondir ce mardi après plusieurs séances dans le rouge, sur fond de poursuite de la hausse des taux longs. Le CAC 40 devrait gagner 0,85% à l'ouverture des marchés. En France, les données sur le solde budgétaire en novembre seront publiées à 8h45. Cet après-midi, le Premier Ministre François Bayrou prononcera son discours de politique générale. Côté valeurs, à Paris, Ekinops a dévoilé hier des revenus annuels en baisse de 9%. A l'inverse, Vente-unique.com a atteint un chiffre d'affaires annuel en progression de 10,1% sur un an, sur l'exercice 2023-2024.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Biosynex

Biosynex annonce avoir réalisé en 2024 un chiffre d'affaires de 101,4 millions d'euros, en hausse de 9% par rapport à la même période de l'exercice précédent. Le spécialiste du diagnostic précise que cette progression est portée par la dynamique des ventes à l'export et la bonne tenue de sa division Pharmacie. Cette division affiche un chiffre d'affaires de 40,9 millions d'euros, en croissance de 7%, grâce au succès de l'internationalisation du groupe et à la contribution en année pleine d'Innoxa avec un effet périmètre favorable de 1,2 million d'euros.

Ekinops

Au quatrième trimestre, Ekinops a enregistré un repli de 2% de son chiffre d'affaires de 29,8 millions d'euros. Le chiffre d'affaires annuel consolidé du spécialiste des solutions de télécommunications dédiées aux opérateurs de télécommunications et aux entreprises, s'est établi à 117,7 millions d'euros en 2024, en baisse de 9%. L'exercice 2024 a été marqué par une croissance de 11% des solutions d'Accès.

SMCP

En 2021, European TopSoho a cédé 15,9% du capital de SMCP à Dynamic Treasure Group. Les juridictions britanniques ont déclaré cette cession invalide et les actions correspondantes, détenues à Singapour, font actuellement l'objet d'une ordonnance de conservation (freezing order) par la justice singapourienne depuis décembre 2021 à la demande de Glas SAS. SMCP a été informée qu'une audience se tiendra le 6 février 2025 auprès des juridictions singapouriennes dans le cadre de la demande de Glas SAS relative à la restitution forcée de cette participation à European TopSoho.

Vente-unique.com

Sur l'exercice 2023-2024, le groupe Vente-unique.com a atteint un chiffre d'affaires consolidé de 178,7 millions d'euros, en progression de 10,1% sur un an, malgré le recul transitoire de la vente de prestation logistique dans le cadre du repositionnement de cette activité jusqu'ici mono-client. Il poursuit "la dynamique vertueuse d'amélioration de sa marge brute", qui progresse de nouveau sur l'exercice pour atteindre 57,9% (56,2% en 2022-2023), notamment en raison de bonnes conditions d'achat des marchandises et de la croissance des revenus de la marketplace.

Les chiffres macroéconomiques

Les données sur le solde budgétaire en France seront publiées à 8h45.

En Allemagne, l'indice Zew du sentiment des investisseurs sur les perspectives économiques en janvier sera connu à 11h.

Les données sur les prix à la production aux Etats-Unis en décembre seront publiées à 14h30.

Hier à Paris

Les Bourses européennes ont continué de reculé sur fond de poursuite de la hausse des taux longs. L’annonce vendredi de créations de postes supérieures aux attentes et d’un taux de chômage plus faible qu’attendu en décembre aux Etats-Unis éloigne la perspective d’une nouvelle baisse des taux de la Fed. Certains investisseurs, à l'instar de Bank of America, jugent même que le cycle d'assouplissement de la Banque centrale américaine est terminée. Le CAC 40 a perdu 0,30% à 7408,64 points tandis que l'EuroStoxx50 a cédé 0,48% à 4953,38 points.

Hier à Wall Street

Les marchés actions américains ont clôturé en ordre dispersé, après la publication vendredi d'un rapport sur l'emploi meilleur qu'espéré. Les données sur l'inflation, attendues mercredi, pourraient laisser présager d'une pause dans la baisse des taux initiée par la Fed. Côté valeurs, Moderna a nettement reculé du S&P 500 après avoir réduit ses prévisions de ventes pour 2025. Les grandes banques américaines (JPMorgan, Citigroup ou Wells Fargo) publieront leurs résultats en milieu de semaine. Le Dow Jones progresse de 0,31% à 42069 points tandis que le Nasdaq cède 1,30% à 18911 points.