Rebond attendu des marchés européens : pause de 90 jours sur les taxes douanières

(AOF) - Les Bourses européennes devraient rebondir à l'ouverture de la séance ce jeudi après que Donald Trump a annoncé hier soir la suspension de trois mois des droits de douane réciproques, à l'exception de la Chine. Le président américain a annoncé augmenter immédiatement à 125% les droits de douane sur les produits chinois. Suite à l'annonce de cette suspension, les Bourses asiatiques ont nettement progressé : le Nikkei gagne 8,76%. Le CAC 40 devrait lui grimper de 7,88%. Dans ce contexte, les investisseurs prendront connaissance à 14h30 des données sur l'inflation aux Etats-Unis au mois de mars.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Airbus

Airbus a fait le point sur son activité commerciale pour le mois de mars 2025. Le groupe aéronautique a ainsi livré 71 avions commerciaux à 37 clients. En parallèle, 211 commandes brutes ont été enregistrées le mois dernier. Depuis le début de l'année 2025, le nombre de livraisons s'élève à 136 appareils à 49 clients. Comme indiqué le 20 février dernier, Airbus vise environ 820 livraisons d'avions commerciaux en 2025.

Carmat

Au cours du 1er trimestre 2025, Carmat a réalisé 16 implantations du cœur artificiel Aeson dans 3 pays (France, Allemagne, Italie), contre 7 implantations au 1er trimestre 2024. Le concepteur et développeur de ce cœur artificiel total visant à offrir une alternative thérapeutique aux malades souffrant d'insuffisance cardiaque biventriculaire avancée, annonce un chiffre d'affaires trimestriel de 2,4 millions d'euros, soit une multiplication par 2,4 sur un an. A fin mars 2025, Carmat a atteint le nombre total de 108 implantations.

Rémy Cointreau

Le conseil d’administration de Rémy Cointreau, présidé par Marie-Amélie de Leusse, annonce avoir pris acte de la démission d’Éric Vallat de ses fonctions de directeur général, effective cet été. Après plus de cinq années passées à la tête de la direction générale du groupe, Éric Vallat a décidé de se consacrer à un nouveau projet professionnel. " Un processus de sélection est d’ores et déjà en cours pour désigner dans les plus brefs délais la personne qui lui succèdera et qui poursuivra, avec un regard neuf, la stratégie de valeur du groupe ", a expliqué le groupe de spiritueux.

Scor

Scor a placé avec succès une nouvelle obligation catastrophe ("cat bond"), Atlas Capital DAC Series 2025-1, qui fournit au groupe une couverture pluriannuelle de 240 millions de dollars contre les risques de tempêtes aux États-Unis et dans les Caraïbes, les tremblements de terre aux États-Unis et au Canada, ainsi que les tempêtes européennes. La période de risque couverte par Atlas Capital DAC Series 2025-1 s'étend du 1er juin 2025 au 31 mai 2028. Cette obligation comprend des composantes en matière de développement durable en ligne avec les exigences de due diligence des investisseurs.

Les chiffres macroéconomiques

Aux Etats-Unis, les données sur l'inflation en mars et celles sur les inscriptions hebdomadaires au chômage seront publiées à 14h30.

Aux Etats-Unis, les données sur l'évolution hebdomadaire des stocks de gaz seront publiées à 16h30.

Vers 8h30, l'euro gagne 0,27% à 1,0981 dollar.

Hier à Paris

Les marchés actions européens ont essuyé une nouvelle claque après l'entrée en vigueur des droits de douane réciproques décidés par Donald Trump. Bruxelles et Pékin ont répliqué. La Chine a décidé d’imposer des droits de douane de 84% sur les produits américains en réponse à l’imposition de taxes douanières de 104% sur les produits chinois. L'Europe a ciblé 21 milliards de dollars de produits, dont les motos et la volaille. Côté valeurs, Sanofi a fermé la marche. Le CAC 40 a fléchi de 3,34% à 6863,02 points et l'EuroStoxx 50 de 3,17% à 4622,14 points.

Hier à Wall Street

Les marchés américains ont clôturé nettement en hausse après que Donald Trump a annoncé une pause de 90 jours sur les droits de douane, moins de 24 heures après leur entrée en vigueur, à l'exception de la Chine. Le début de la séance à Wall Street avait été marqué par la décision de la Chine d’imposer des droits de douane de 84% sur les produits américains en réplique à l’imposition de taxes douanières de 104% sur les produits chinois. Le Dow Jones a gagné 7,87% à 40608,45 points et le S&P 500 a progressé de 9,52% à 5456,90 points. Le Nasdaq a bondi de 12,16% à 17124,97 points.