Rebond attendu des marchés européens, la BCE en ligne de mire

(AOF) - Les Bourses européennes devraient rebondir à l'ouverture de cette première séance de la semaine. Les investisseurs prendront connaissance jeudi de la décision de politique monétaire de la BCE. Une baisse des taux directeurs de 25 points de base est attendue. Vendredi dernier, ils ont appris que les chiffres sur l'emploi aux Etats-Unis sont ressortis inférieurs aux attentes au mois d'août. On compte 142000 créations de postes sur ce mois contre un consensus de 164000. Côté valeurs, Vinci a signé le 6 septembre une convention d’achat d’actions avec un prestataire de service d’investissement.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Elis

Vendredi dernier, Elis a accusé la plus forte baisse de l'indice SBF 120. Reuters a relayé une information selon laquelle le fournisseur français de vêtements de travail et d'équipements d'hygiène a approché le groupe Vestis, valorisé 3,3 milliards de dollars, en vue d'une éventuelle acquisition. Une information confirmée vendredi dernier dans l'après-midi par Elis qui a indiqué avoir approché son homologue américain en vue d'un rachat. "Il n'y a aucune garantie que ces discussions aboutissent à la signature d'une transaction ou d'un autre accord", a ajouté le groupe dans un communiqué.

Rubis

Rubis a accusé la deuxième plus forte baisse de l'indice SBF 120 vendredi dernier après la publication jeudi dernier de résultats décevants au premier semestre 2024. "La dégradation des résultats est liée à l'activité Distribution d'énergies (-17% au niveau de l'EBITA à 284 millions d'euros), pénalisé par la zone Afrique (-46% à 72 millions d'euros) qui souffre d'effets techniques (paiement à l'Etat malgache au premier semestre 2023, perte de change au Nigéria) et de conditions opérationnelles difficiles au Nigéria et au Kenya", souligne Invest Securities.

SMCP

La société SMCP a été informée que la Cour d’Appel de Londres a rejeté les demandes d’appel formulées notamment par Dynamic Treasure Group (DTG) à l’encontre de la décision de la Haute Cour britannique (English High Court) du 12 juillet 2024 ayant déclaré invalide la cession d’un bloc de 15,9% du capital de la société par European Topsoho S.à r.l. à DTG en 2021. La décision susvisée n’est désormais plus susceptible de recours.

Vinci

Dans le cadre de la mise en œuvre de son programme de rachat d’actions, Vinci a signé le 6 septembre une convention d’achat d’actions avec un prestataire de service d’investissement. Selon les termes de cette convention, valable du 9 septembre au 8 octobre 2024 au plus tard, Vinci donne mandat au prestataire d’acquérir pour son compte des actions Vinci dans la limite de 200 millions d’euros. Le prix d’achat ne pourra pas excéder le prix fixé par l’assemblée générale mixte de Vinci du 9 avril 2024.

Les chiffres macroéconomiques

En zone euro, l'indice Sentix de confiance des investisseurs en septembre sera publié à 10h30.

Les données sur les stocks de grossistes aux Etats-Unis seront publiées en juillet.

Vendredi à Paris

Les Bourses européennes se sont nettement repliées pour cette dernière séance de la semaine après la publication du rapport mensuel sur l'emploi américain. Les créations d'emplois y sont ressorties nettement inférieures aux attentes au mois d'août. En zone euro, le PIB a ralenti au deuxième trimestre. A Paris, Elis a fortement reculé alors que le groupe a confirmé son intérêt pour le rachat de l'américain Vestis, valorisé 3,3 milliards de dollars en Bourse. Le CAC 40 a perdu 1,07% à 7352 points et l'Eurostoxx 50 a cédé 1,69% à 4733 points.

Vendredi à Wall Street

Les marchés actions américains ont clôturé la dernière séance de la semaine en nette leur baisse dans le sillage de statistiques défavorables. Les créations d'emplois ont été nettement inférieures aux attentes au mois d'août. Le taux de chômage a ralenti en août et ressort à 4,2%. En outre, les valeurs technologiques ont fini dans le rouge, à l'image de Broadcom. L'entreprise a affiché la plus forte baisse du S&P500 après avoir publié des prévisions de chiffre d'affaires décevantes. Le Dow Jones s'est replié de 1,01% à 40 345,41 points et le Nasdaq a perdu 2,55% à 16 690,83 points.