Rebond attendu des marchés européens, Euroapi/Sanofi en vedette

(AOF) - Les Bourses européennes devraient rebondir à l'ouverture de la dernière séance de la semaine. Le CAC 40 devrait gagner 0,21%. La prudence reste de mise au lendemain de la publication des chiffres plus élevés que prévu de l'inflation américaine au mois de septembre. En outre, la France attend la décision de Fitch sur sa note de crédit au cours de cette journée de vendredi. Côté valeurs, Euroapi a finalisé et sécurisé le financement de son plan stratégique Focus-27. Le groupe a signé avec Sanofi un nouvel amendement au contrat global de fabrication et d'approvisionnement signé en 2021.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Euroapi/Sanofi

Euroapi annonce avoir finalisé et sécurisé le financement de son plan stratégique Focus-27, et signé avec Sanofi un nouvel amendement au contrat global de fabrication et d'approvisionnement signé en 2021. Euroapi et son syndicat bancaire ont signé un nouveau crédit renouvelable (RCF) de 451 millions d'euros assorti de sûretés, qui refinance le crédit renouvelable existant, avec une échéance étendue à février 2029.

Hunyvers

Hunyvers annonce une hausse de son chiffre d'affaires de 13,7% au quatrième trimestre et de 15,9% sur l'ensemble de l'exercice. Le spécialiste de la distribution des véhicules de loisirs (VDL) avertit cependant qu'il ne devrait pas être en mesure d'atteindre sur l'exercice en cours les cibles de chiffre d'affaires (supérieur à 170 millions d'euros ) et de marge d'exploitation (supérieure à 6,5%) fixés lors de l'introduction en Bourse, en mars 2022. Le groupe anticipe désormais sur l'exercice 2024-2025 un chiffre d'affaires "a minima de 150 millions d'euros".

Kerlink

Kerlink a dévoilé des résultats semestriels en amélioration en dépit de la baisse de l'activité. Le spécialiste des réseaux et solutions dédiés à l'Internet des Objets a essuyé une perte nette, part du groupe de 1,94 million d'euros contre une perte de 2,62 millions d'euros. Négatif à hauteur de 1,583 million d'euros au premier trimestre 2023, l'Ebita est ressorti à -1,28 million d'euros. La société souligne qu'un strict contrôle des charges a réduit l’impact du manque d’activité sur les résultats.

Parot

Parot annonce l’issue de l’Opas (offre publique d’achat simplifiée) clôturée le 9 octobre 2024. Le groupe NDK détient un total de 5,62 millions d’actions et autant de droits de votes théoriques de Groupe Parot, représentant 87,59% du capital social et au moins 87,55% des droits de vote théoriques. Le Crédit Agricole du Languedoc en qualité d’établissement présentateur et garant de l’offre agissant pour le compte de NDK, a informé l’AMF de la décision de l’initiateur de procéder à un retrait obligatoire portant sur les actions Parot non apportées à l’offre.

Les chiffres macroéconomiques

En Allemagne, l'inflation s'élève à 1,6% en septembre en rythme annuel comme attendu, après 1,6% en août. En rythme mensuel, elle ressort à -0,1% comme attendu. En données harmonisées, en rythme annuel, elle s'est élevée à 1,8% comme prévu en septembre, après 1,8% en août.

Aux Etats-Unis, l'indice des prix à la production en septembre sera connu à 14h30.

Aux Etats-Unis, l'indice de confiance des consommateurs de l'Université de Michigan en septembre sera connu à 16h30.

Hier à Paris

Les indices européenns ont terminé dans le rouge après la publication cet après-midi des chiffres de l'inflation aux Etats-Unis. Elle a augmenté de 2,4% en septembre en rythme annuel après 2,5% en août. De son côté, la BCE a publié le compte rendu de sa dernière réunion de politique monétaire. Elle signale que l'inflation globale devrait repartir à la hausse vers la fin de l'année. Côté valeurs, les brokers s'interrogent sur la capacité d'Airbus à atteindre son objectif de livraison pour 2024. Le CAC 40 a perdu 0,24% à 7541,59 points et l'Eurostoxx 50 a cédé 0,23% à 4971,03 points.

Hier à Wall Street

Les marchés actions américains ont terminé dans le rouge ce jeudi après la publication des chiffres de l’inflation au mois de septembre. L'indice des prix à la consommation américain a augmenté de 2,4% en rythme annuel, contre 2,3% attendu, après 2,5% en août. En outre, la hausse des inscriptions hebdomadaires au chômage a aussi été supérieure au consensus. Côté valeurs, Delta Airlines a dévoilé une prévision de chiffre d'affaires inférieure aux attentes pour le quatrième trimestre. Le Dow Jones a perdu 0,14% à 42 454,12 points et le Nasdaq a cédé 0,05% à 18 282,05 points.