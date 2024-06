Rebond attendu des marchés européens avant la décision de la BoE

(AOF) - Les Bourses européennes devraient rebondir à l'ouverture de la séance ce jeudi. Le CAC 40 devrait gagner 0,15%. Les investisseurs prendront connaissance à 13h de la décision de politique monétaire de la Banque d'Angleterre. La BoE devrait laisser ses taux directeurs inchangés. La Banque nationale Suisse annoncera aussi sa décision à 9h30. Côté valeurs, Danone anticipe pour la période 2025-2028 une croissance du chiffre d'affaires en données comparables comprise entre +3% et +5%. La société vise aussi une croissance du résultat opérationnel courant plus rapide que celle du chiffre d'affaires.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Alstom

Alstom annonce la signature d'un contrat de 323 millions d'euros avec l'Italien Polo Logistica FS pour la fourniture de 70 locomotives Traxx Universal. Le contrat comprend 12 ans de maintenance complète et une option pour 30 locomotives supplémentaires, les premières livraisons devant débuter en 2025. Les locomotives seront fabriquées en Italie sur le site Alstom de Vado Ligure, et les services de maintenance assurés dans tout le pays.

Danone

Danone organise ce jour un Capital Market Event pour partager son ambition stratégique à moyen terme et son plan de création de valeur pour la période 2025-2028. Engagé dans un modèle de création de valeur à long terme avec l'ambition de proposer des rendements attractifs, Danone prévoit, pour la période 2025-2028, une croissance du chiffre d'affaires en données comparables comprise entre +3% et +5% et une croissance du résultat opérationnel courant plus rapide que celle du chiffre d'affaires.

écomiam

écomiam a annoncé le lancement d’une levée de fonds d’environ 5 millions d’euros pour accélérer sa " recovery " et engager un nouveau cycle de croissance rentable. Le prix par action a été fixé à 2,70 euros, soit une décote de 3,6% par rapport au cours moyen pondéré des 5 dernières séances précédant le 19 juin 2024. L’offre globale comprend une offre réservée à une catégorie de bénéficiaires ainsi qu’une offre au public à destination des investisseurs individuels via la plateforme PrimaryBid.

Lacroix

Lacroix, spécialiste des équipements et des technologies connectés, précise dans un communiqué le déploiement de sa stratégie d’impact positif en accélérant le développement de son activité Environment à l’international. À travers cette activité, qui fournit à 100% des équipements et des solutions contribuant à la transition écologique, "le groupe couvre des marchés porteurs, en progression soutenue partout dans le monde".

Les chiffres macroéconomiques

En rythme mensuel, l'indice des prix à la production est stable en mai après une hausse de 0,2% en avril. Il était attendu en progression de 0,1%. L'indice des prix à la production a reculé de 2,2% en rythme annuel en mai, à comparer avec un repli de 3,3% en avril et un consensus de -2%.

La décision de politique monétaire de la Banque d'Angleterre sera annoncé à 13h.

Aux Etats-Unis, les données sur les inscriptions hebdomadaires au chômage, celles sur les permis de construire et mises en chantier en mai et l'indice manufacturier de la Fed de Philadelphie en juin seront dévoilées à 14h30.

Aux Etats-Unis, les données sur l'évolution hebdomadaire des stocks de pétrole seront publiées à 16h30.

Vers 8h30, l'euro perd 0,09% à 1,0734 dollar.

Hier à Paris

Les Bourses européennes - à l'exception de celle de Londres - ont baissé légèrement après avoir enchaîné deux séances de hausse. Les investisseurs ont limité les prises de risque du fait de l'absence des investisseurs américains. Wall Street était fermé, le 19 juin étant férié pour commémorer l’abolition de l’esclavage. A Paris, les investisseurs ont accueilli froidement le nouveau plan stratégique de Quadient et les banques étaient sous pression. Le CAC 40 a perdu 0,77% à 7570,20 points tandis que l'EuroStoxx50 a cédé 0,61% à 4885,42 points. Le spread franco-allemand s'est légèrement écarté.

Hier à Wall Street

Les marchés américains étaient fermes hier. Le 19 juin étant férié pour commémorer l'abolition de l'esclavage.