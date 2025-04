Rebond attendu des marchés européens après un lundi noir

(AOF) - Les principales Bourses européennes devraient rebondir à l'ouverture de la séance ce mardi, au lendemain d'un lundi noir. Le CAC 40 devrait gagner 1,95%. Les craintes d'un ralentissement économique mondial s'intensifie lié aux droits de douane de l'administration Trump. Le président américain assure qu'il n'envisage pas de pause dans les droits de douane et se félicite que "presque chaque pays veut négocier" avec les États-Unis. En outre, il estime que les droits de douane vont améliorer le budget du pays : "Nous allons commencer à rembourser notre dette grâce aux droits de douane".

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Eutelsat

Le 2 avril 2025, le conseil d'administration a été informé de la démission de Hanwha Systems UK Ltd en tant qu'administrateur non exécutif d'Eutelsat Communications avec effet immédiat. "Le président du conseil a exprimé sa sincère gratitude à Mme Joo-Yong Chung, représentante permanente de Hanwha Systems UK Ltd, pour sa contribution", a indiqué Eutelsat Communications dans un communiqué.

GTT

Le groupe GTT, à travers son pôle Smart Shipping Ascenz Marorka, annonce que le groupe TMS (leader mondial des services maritimes multi-segments) a choisi la solution Smart Shipping d’Ascenz Marorka pour l’ensemble de sa flotte, soit plus de 130 navires (pétroliers, vraquiers, transporteurs de gaz - GNL & GPL - et porte-conteneurs). Le contrat prévoit l'accès à la plateforme numérique complète d'Ascenz Marorka, conçue pour optimiser la performance des navires, réduire les coûts opérationnels, améliorer la sécurité, diminuer les émissions et accroître l'efficacité énergétique.

Vinci

Vinci annonce le closing financier du premier partenariat public-privé (PPP) dans le domaine de la transmission électrique en Australie. Il porte sur la conception/construction et l'opération/maintenance jusqu'en 2060 de plus de 240 kilomètres de lignes à haute tension, de huit sous-stations et de divers équipements en Nouvelle-Galles du Sud au sud-est du pays. Le consortium Acerez est composé de Vinci, à travers sa filiale Cobra IS, d'Acciona et du distributeur d'électricité australien Endeavour Energy.

Viridien

Viridien, par l'intermédiaire de sa filiale (CGG Services SAS), a remporté un contrat auprès du Groupement Hassi Bir Rekaiz, un consortium de Sonatrach et PTTEP, pour réimager deux jeux de données sismiques 3D d'une superficie totale de 2 400 km² dans la concession de Hassi Bir Rekaiz, dans le bassin de Berkine, dans l'est de l'Algérie. Aucun détail financier n'a été divulgué. Au cours de ce projet de 13 mois, les scientifiques de Viridien procèdent à la réimagerie complète et à la fusion des deux jeux de données sismiques, enregistrés en 2011 et 2013.

Les chiffres macroéconomiques

En France, les données sur la balance commerciale en février seront communiquées à 8h45.

Hier à Paris

Les Bourses mondiales ont connu une troisième journée chaotique alors que Donald Trump se montre inflexible sur les droits de douanes. A l’heure de la clôture en Europe, le président américain a menacé la Chine de 50% de droits de douanes supplémentaires à partir du 9 avril si Pékin ne retire pas les taxes douanières dévoilées vendredi. Le CAC 40 a perdu 4,78% à 6927,12 points après être tombé ce matin à 6 763,76 points. Le principal indice parisien a perdu près de 11,9% en 3 séances. Aucune de ses membres n'a clôturé en hausse.

Hier à Wall Street

Les marchés actions américains ont clôturé en ordre dispersé. Donald Trump se montre inflexible sur le front des droits de douanes malgré une rumeur de pause sur leur application, rapidement démentie par la Maison Blanche. Côté valeurs, Tesla a reculé après que l'analyste Daniel Ives (Wedbush) a fortement abaissé son objectif de cours sur la valeur de 550 dollars à 315 dollars, prévoyant que la guerre commerciale engagée par Donald Trump aura un impact important sur le constructeur américain. Le Dow Jones s'est replié de 0,91% à 37 965 points et le Nasdaq a gagné 0,10% à 15 603 points.