Rebond attendu des marchés en Europe, Verallia convoité par BWGI

(AOF) - Les Bourses européennes devraient rebondir ce lundi à l'ouverture de la première séance de la semaine. Le CAC 40 devrait gagner 1%. En dépit des incertitudes sur les droits de douane et les négociations de paix en Ukraine, les investisseurs affichent leur optimisme suite aux hausses des dépenses en Allemagne et du plan de réarmement européen. Côté valeurs, Verallia étudie une offre de BWGI aux termes de laquelle BWGI propose d’acquérir le contrôle de Verallia par voie d’offre publique d’acquisition, à un prix de 30 euros (dividende de 1,70 euro attaché) par action, sans retrait de la cote.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Air France-KLM

Air France-KLM (+31,27% à 11,56 euros) a enregistré la semaine dernière la deuxième plus forte hausse du SBF120 à la faveur d'une fin d'année solide. La compagnie aérienne a enregistré un résultat opérationnel de 396 millions d'euros au quatrième trimestre contre une perte de 56 millions d'euros, un an plus tôt. Le marché visait seulement 160 millions. Stifel explique cette surperformance par une croissance de la recette unitaire plus élevée que prévu. Cet indicateur clé du secteur a augmenté de 4,4% grâce à une hausse des coefficients de remplissage des activités passagers et cargo.

Spartoo

Spartoo a annoncé le rachat à Highland Capital Partners de 2 867 401 actions par le management du groupe. Highland Capital Partners détenait environ 15,7% du capital du spécialiste de la vente d’articles de mode en ligne en Europe. A l’issue de cette acquisition, le management du groupe détient 28,9% du capital et 28,9% des droits de vote de la société. Boris Saragaglia, co-fondateur et PDG, a déclaré : "Je tenais à remercier Highland Capital Partners, un actionnaire historique de long terme, pour son accompagnement et sa présence au capital de Spartoo depuis plus de 15 ans".

Thales

Thales (+23,51% à 236,70 euros) a enregistré la plus forte hausse du CAC 40 la semaine dernière grâce à la perspective d'une forte augmentation des dépenses militaires en Europe et après la publication de résultats 2024 solides. Il a enregistré jeudi un nouveau plus haut historique à 264,40 euros. " Thales a maintenu une excellente dynamique commerciale durant toute l'année, atteignant ainsi un record de prises de commandes avec plus de 25 milliards d'euros enregistrés. " a souligné le PDG, Patrice Caine.

Verallia

Le Conseil d'administration de Verallia a reçu ce jour une offre de BWGI aux termes de laquelle BWGI propose d'acquérir le contrôle de Verallia par voie d'offre publique d'acquisition, à un prix de 30 euros (dividende de 1,70 euro attaché) par action, sans retrait de la cote. Cette offre n'est soumise à aucun seuil de réussite autre que l'atteinte du seuil réglementaire de 50% du capital ou des droits de vote.

Les chiffres macroéconomiques

L'excédent de la balance commerciale en Allemagne ressort à 16 milliards d'euros en janvier alors que le consensus tablait sur 21 milliards d'euros. Il était de 20,7 milliards d'euros en décembre.

La production industrielle a augmenté de 2% en janvier en Allemagne après avoir reculé de 1,5% en décembre. Elle était attendue en hausse de 1,6%.

En zone euro, l'indice Sentix du sentiment des investisseurs en mars sera publiè à 10h30.

Vers 8h25, l'euro est stable à 1,0836 dollar.

Vendredi à Paris

Les Bourses européennes ont fini en repli une séance marquée par un rapport sur l'emploi aux Etats-Unis confirmant la perte de dynamisme de l'économie américaine. Le secteur non-agricole a créé 151 000 postes au mois de février, alors que 159 000 étaient attendus. Le taux de chômage a progressé à 4,1%. A Paris, les résultats de Vivendi ont été salués. Le CAC 40 a perdu 0,94% à 8120,80 points, limitant les gains de l'indice parisien sur la semaine à 0,1%. L'EuroStoxx50 a reculé de 1,01% à 5464,64 points. Le rendement du 10 ans français a perdu 3 points de base à 3,512.

Vendredi à Wall Street

Les marchés américains ont clôturé dans le vert après les propos de Jerome Powell. Le patron de la Fed a declaré que la banque centrale ne se précipitera pas pour baisser ses taux d'intérêt. Il attend d'observer les conséquences sur l'économie des Etats-Unis des politiques mises en oeuvre par l'administration Trump. La publication du rapport sur l'emploi aux Etats-Unis du mois de février a confirmé la tendance au ralentissement de l'économie américaine. Le Dow Jones a gagné 0,52% à 42801 points et le Nasdaq a progressé de 0,70% à 18196 points.