Rebond attendu des marchés américains avant Jerome Powell

(AOF) - En recul hier, les marchés américains devraient rebondir à l'ouverture de cette dernière séance de la semaine. Les investisseurs attendent le discours Jerome Powell prévu à 16 heures da,s me cadre du symposium de Jackson Hole. Le président de la Fed devrait éclairer sur l'ampleur de la baisse des taux en septembre. Côté valeurs, Intuit a dévoilé des objectifs 2025 supérieurs aux attentes tandis que Workday devrait progresser dans le sillage de ses performances trimestrielles. Avant les premiers échanges, les futures sur le S&P et ceux du Nasdaq gagnent respectivement 0,48% et 0,67%.

Hier à Wall Street

Les marchés actions américains ont clôturé sur une note négative alors que les banquiers centraux se réunissaient à Jackson Hole dans le cadre d'un symposium lors duquel Jerome Powell doit s'exprimer ce vendredi. Outre-Atlantique, l'indice PMI Composite est ressorti meilleur qu'attendu en août et Les inscriptions hebdomadaires au chômage en ligne avec les attentes. Côté valeurs, Zoom a bondi après avoir relevé sa prévision de chiffre d'affaires annuel. Le Dow Jones a régressé de 0,43% à 40712 points tandis que le Nasdaq a perdu 1,67% à 17619 points

Les chiffres macroéconomiques

1,406 million de permis de construire ont été enregistrés en juillet en rythme annuel aux Etats-Unis. Le consensus visait 1,396 million, après 1,454 million en juin.

Les données sur les ventes de logements neufs aux Etats-Unis seront publiées à 16h.

Les valeurs à suivre

Altria

Altria a annoncé que son conseil d'administration a voté une augmentation de 4,1 % de son dividende trimestriel régulier à 1,02 dollar par action, par rapport à 0,98 dollar par action précédemment. Le dividende trimestriel du groupe de tabac est payable le 10 octobre 2024 aux actionnaires inscrits au 16 septembre 2024. La date de détachement du dividende est le 16 septembre 2024. Le nouveau taux de dividende annualisé est de 4,08 dollars par action, ce qui représente un rendement en dividende de 7,9% sur la base du cours de clôture des actions de 51,81 dollars le 21 août 2024.

Chevron

Chevron, par l'intermédiaire de sa filiale Chevron Australia New Ventures Pty Ltd, a obtenu un permis d'évaluation des gaz à effet de serre (GES) au large de l'Australie occidentale. L'attribution du permis offre une opportunité supplémentaire à Chevron de mettre en œuvre sa stratégie consistant à fournir en toute sécurité une énergie à faible teneur en carbone. Le permis G-18-AP se trouve au large d'Onslow, en Australie occidentale et couvre une superficie d'environ 8 467 km2 avec des profondeurs d'eau de 50 à 1100 mètres.

Intuit

Sur l'exercice 2023/2024, Intuit a généré un chiffre d'affaires de 16,3 milliards de dollars, en hausse de 13% sur un an. Son bénéfice d'exploitation (GAAP) augmente de 16% à 3,63 milliards de dollars. Le bénéfice par action a progressé de 24% ressortant à 10,43 dollars. Le développeur de solutions de gestion et de comptabilité a reçu l'approbation du conseil d'administration pour un dividende trimestriel de 1,04 dollar par action, payable le 18 octobre 2024. Cela représente une augmentation de 16% par rapport à l'année dernière.

Ross Stores

Ross Stores est attendu en nette hausse en pré-marché à Wall Street après avoir relevé ses prévisions de bénéfice pour l'année 2024. La chaîne américaine de magasins de vêtements hard-discount table désormais sur un bénéfice par action annuel situé dans une fourchette de 6,00 à 6,13 dollars contre 5,79 à 5,98 dollars précédemment et 5,56 l'année dernière. Le groupe affiche un chiffre d'affaires au deuxième trimestre en hausse de 7% sur un an à 5,3 milliards de dollars avec un bénéfice par action à 1,59 dollar contre 1,50 dollar attendu.

Uber

Uber et Cruise, filiale de General Motors spécialiste du véhicule autonome, ont annoncé un partenariat stratégique pluriannuel visant à déployer des véhicules autonomes sur la plateforme Uber. Les deux groupes prévoient de lancer ce partenariat l'année prochaine permettant à un utilisateur Uber de se voir proposer un trajet en véhicule autonome Cruise. Pour Marc Whitten, CEO de Cruise, il s'agit de "faire profiter encore plus de personnes des avantages d'une conduite sûre, fiable et autonome, ouvrant ainsi une nouvelle ère de mobilité urbaine".

Workday

Workday est attendu en hausse de plus de 14% en pré-marché à Wall Street après avoir annoncé des résultats meilleurs qu'attendus pour le deuxième trimestre de l'exercice 2024/2025. Sur ce deuxième trimestre , les revenus de Workday s'élevaient à 2,085 milliards de dollars, soit une augmentation de 16,7% par rapport au deuxième trimestre de l'exercice 2023/2024. Il était attendu à 2,07 milliards de dollars. Les revenus d'abonnement s'élevaient à 1,903 milliard de dollars, soit une augmentation de 17,2% par rapport à la même période de l'année dernière.