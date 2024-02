Rebond attendu des indices européens, TotalEnergies en vedette

(AOF) - En baisse la veille sur fond de nouvelle hausse des taux longs, les Bourses européennes devraient évoluer dans le vert à l'ouverture de la séance ce mardi. Le CAC 40 devrait gagner 0,35%. Hier, l'indice ISM des services aux Etats-Unis a dépassé les attentes en janvier, ravivant les craintes d'une inflation plus persistante. TotalEnergies a annoncé ce matin que sa contribution aux finances publiques françaises s'élèvera à deux milliards d'euros au titre de l'exercice 2023. En outre, le groupe pétrolier a pris des initiatives en faveur du pouvoir d'achat de ses collaborateurs en France.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Clariane

Clariane cède sa participation de 50% dans un portefeuille immobilier aux Pays-Bas à son partenaire Aedifica. Cette opération, dont la valeur contractuelle totale de cession s'élève à environ 25 millions d’euros, s’inscrit dans la politique de désendettement du groupe. Dans le cadre du développement du groupe aux Pays-Bas, Clariane et Aedifica ont conclu en 2020 un accord de partenariat et de co-investissement prévoyant la construction de six établissements de soin et d'hébergement pour personnes âgées, pour une capacité totale de 235 lits. Ces immeubles ont été livrés entre 2022 et 2023.

Delfingen

Delfingen, équipementier automobile spécialiste des solutions de protection des réseaux embarqués et des tubes pour transfert de fluides, affiche un chiffre d'affaires en croissance de 4,5% à 107,8 millions d'euros au quatrième trimestre 2023. Le chiffre d'affaires s'élève sur l'année 2023 à 456,7 millions d'euros, en croissance de 9,5%. Le groupe abaisse a environ 6% son objectif de marge opérationnelle courante pour 2023, contre 6,5 % fixé initialement, du fait d'une plus faible activité en fin d'année. Le résultat opérationnel courant serait néanmoins en hausse de 30% sur un an.

McPhy Energy

En 2023, McPhy Energy a généré un chiffre d’affaires de 18,8 millions d'euros, en progression de 17% par rapport à 2022. Il est conforme à l’objectif de croissance à deux chiffres donné lors de la publication des résultats semestriels. Le chiffre d’affaires a bénéficié d’une accélération au second semestre, en comparaison du premier semestre, soutenue notamment par la consommation du backlog. Ses ventes ont été tirées par l'activité électrolyseurs : hausse de 25% à 13,7 millions d'euros.

TotalEnergies

TotalEnergies a détaillé ses principales contributions et engagements en France. Le groupe pétrolier indique qu'il versera 320 millions d'euros d'impôt sur les bénéfices et taxe de solidarité sur l'électricité au titre de 2023 en France. "Si l'on ajoute les autres impôts, taxes et les cotisations sociales patronales payées sur les salaires de nos 35 000 salariés en France, cela représente une contribution de plus de 2 milliards d'euros aux finances publiques", précise le groupe.

Les chiffres macroéconomiques

Les commandes à l'industrie ont augmenté de 8,9% en Allemagne en décembre. Le consensus était de -0,1%. Ces commandes étaient stables le mois précédent.

En zone euro, les données sur les ventes au détail en décembre seront communiquées à 11h.

Hier à Paris

Les marchés européens ont fini en léger recul sur fond de nouvelle hausse des taux longs. Après le solide rapport sur l'emploi aux Etats-Unis pour janvier vendredi, l'indice des directeurs d'achat de l'Institute of Supply Management pour le secteur des services et sa composante des prix payés a dépassé le consensus. A Paris, Atos a dévissé après la désignation d'un mandataire ad hoc. L'indice CAC 40 a cédé 0,03% à 7589,96 points tandis que l'EuroStoxx50 a perdu 0,11% à 4649,44 points. La pression baissière sur l'euro s'est renforcée dans l'après-midi.

Hier à Wall Street

Les indices américains ont clôturé dans le rouge avec la remontée des rendements obligataires. Le rendement du 10 ans américain gagne plus de 14 points de base à 4,16% après la publication de l'indice ISM pour les services en janvier. Celui-ci a dépassé les attentes, de même que sa composante des prix payés. Parmi les résultats d'entreprises du jour, ceux d'Estée Lauder sont décevants au second trimestre. Le groupe de cosmétiques a vu son titre grimper après l'annonce d'un plan de restructuration. Le Dow Jones a perdu 0,71% à 38380 points et le Nasdaq a reculé de 0,20% à 15597 points.