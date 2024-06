Rebond attendu des indices européens, nouvelle acquisition pour LVMH

(AOF) - Les Bourses européennes devraient rebondir ce mercredi à l'ouverture de la séance. Le CAC 40 devrait gagner 0,28%. Ce rebond devrait être alimenté par le secteur technologique. Hier, Nvidia a fini en hausse de plus de 7%, mettant un terme à trois séances de baisse qui ont effacé environ 430 milliards de dollars de capitalisation boursière. A Paris, dans le secteur du luxe, LVMH a annoncé hier soir l'acquisition de Swiza, entreprise suisse propriétaire de la manufacture suisse L'Épée 1839. Côté statistiques, les données sur le moral des ménages en France en juin seront publiées à 8h45.

Les valeurs à suivre

Entech

Entech, société de technologie spécialisée dans le stockage et le pilotage intelligent des énergies renouvelables, a publié ses résultats annuels au titre de l'exercice 2023-2024 d'où ressort une perte annuelle de 2,92 millions d'euros contre une perte de 741000 euros un an plus tôt. Son Ebitda affiche une perte de 1,2 million d'euros sur l'exercice mais ressort, comme prévu, à l'équilibre au second semestre. Le chiffre d'affaires s'élève à 45,68 millions d'euros en hausse de 32%.

Eramet

Eramet maintient sa contribution économique dans ses principaux territoires d'implantation et confirme l'impact de ses engagements d'entreprise. Sur l'ensemble de ses territoires d'implantation, la contribution économique du groupe a atteint 3 milliards d'euros en 2023. Sur la même période, le chiffre d'affaires du groupe s'est élevé à 3,8 milliards d'euros. Les achats locaux ont représenté les deux tiers de cette contribution, et les salaires environ un sixième.

LVMH

LVMH annonce l’acquisition de Swiza, propriétaire de L’Epée 1839, prestigieuse manufacture Suisse dédiée à la fabrication d’horloges haut de gamme, véritables objets d’art renfermant des mécanismes et grandes complications exceptionnels. Aucun détail financier n'a été communiqué concernant cette transaction. "Cette acquisition d’un joyau de la haute-horlogerie est une nouvelle preuve de la volonté du groupe LVMH de préserver et de faire grandir des savoir-faire historiques, afin de garantir leur transmission et leur développement", explique le groupe de luxe.

Partouche

Le groupe Partouche annonce un chiffre d’affaires en hausse de 2,3% au premier semestre, à 220,6 millions d'euros. Le spécialiste des jeux d’argent affiche cependant un Ebitda en recul à 41,0 millions d'euros contre 42,7 millions au premier semestre 2023, avec un résultat net de 7,1 millions d'euros contre 18,8 millions il y a un an. Avec une trésorerie nette de prélèvements de 89,8 millions d'euros , des capitaux propres de 367,3 millions d'euros et un endettement net de 81,2 millions d'euros, "la structure financière du groupe est saine et solide", annonce le groupe dans un communiqué.

Les chiffres macroéconomiques

En France, le moral des ménages en juin seront communiqués à 8h45.

Aux Etats-Unis, les données sur les ventes de logements neufs en mai seront publiées à 16h. Ils seront suivis à 16h30 par celles sur l'évolution hebdomadaire des stocks de pétrole

Vers 8h30, l'euro perd 0,11% à 1,0702 dollar.

Hier à Paris

Dans le vert la veille, les marchés actions européens ont fini en repli. Airbus a fermé la marche de l'indice CAC 40 après son avertissement sur ses résultats. Le constructeur aéronautique a entrainé dans son sillage les autres valeurs du secteur : Safran, Dassault Aviation et Thales. A l'inverse, Eurofins Scientific a terminé leader de l'indice phare de la place parisienne. Le groupe de laboratoires d'analyses a démenti les allégations de Muddy Waters, qui l'avait attaqué hier. Le CAC 40 a reculé de 0,58% à 7662 points et l'Eurostoxx a perdu 0,41% à 4930 points.

Hier à Wall Street

Les indices américains ont clôturé la séance en ordre dispersé. Vendredi prochain, deux grandes statistiques sont attendues : la confiance des consommateurs en juin et l'indice des prix PCE en mai, mesure très surveillée par la Fed. Côté valeurs, Carnival Cruise a occupé la première place du S&P500 suivi de ses deux concurrents Norwegian et Caribbean. Le spécialiste des croisières a dévoilé de bons résultats et relevé ses perspectives. Le Dow Jones a perdu 0,76% à 39 112,16 points tandis que le Nasdaq a gagné 1,26% à 17 717,65 points.