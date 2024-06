Rebond attendu des indices européennes sur fond de turbulences politiques

(AOF) - Les marchés actions européens sont attendus dans le vert dans un contexte politique toujours pesant. Inquiétudes et incertitudes continuent d'agiter les investisseurs à moins de deux semaines du premier tour des élections législatives. La perspective d'assister à une nouvelle victoire du parti du Rassemblement National, après celle des européennes, a secoué la semaine dernière la Bourse de Paris qui a connu sa pire séquence hebdomadaire depuis 2022. Côté statistiques, l'agenda de ce lundi sera relativement calme avec l'indice manufacturier de la Fed de New-York au menu.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Alstom

Alstom a signé un contrat d'une valeur d'environ 430 millions d'euros pour 10 nouveaux trains Aventra de neuf voitures destinés à la ligne Elizabeth (Elizabeth Line) de Transport for London. Le contrat comprend de nouveaux trains financés à hauteur de 220,5 millions de livres sterling par le ministère des Transports britannique. La commande de Transport for London comprend également la maintenance des trains jusqu'en 2046.

Believe

A la suite des acquisitions réalisées dans le cadre de l'offre publique d'achat simplifiée initiée par Upbeat BidCo sur les titres en circulation de la société Believe, Upbeat BidCo détient 85,04% du capital et 73,27% des droits de vote de Believe. Par conséquent, le flottant de l'action Believe se trouve ainsi ramené à 14,96 % du capital. Le fait que le flottant représente moins de 15% du capital devrait emporter la sortie prochaine de l'action Believe de certains indices boursiers auxquels appartient actuellement Believe.

Casino

Casino annonce la finalisation du regroupement des actions composant son capital par voie d’échange de 100 actions existantes contre une action nouvelle à 1 euro, ainsi que l’effectivité de la réduction de capital par voie de diminution de la valeur nominale des actions décidée par le conseil d’administration réuni le 24 avril 2024. Le distributeur rappelle que ces ajustements techniques sont purement arithmétiques et sans impact sur la valeur des titres Casino détenus en portefeuille par chaque actionnaire.

Vallourec

Vallourec, spécialiste des solutions tubulaires premium sans soudure, annonce la signature d'un contrat d'une durée de 5 ans avec Equinor au Brésil pour la fourniture clé en main de tubes, connexions, accessoires et services. Equinor est l'un des plus grands producteurs de pétrole sur le territoire brésilien. Vallourec contribuera au plan de transition énergétique d'Equinor visant à atteindre l'objectif de zéro émission nette d'ici à 2050. Le contrat comprend également des solutions digitales innovantes. Les premières livraisons sont prévues au second semestre 2025.

Les chiffres macroéconomiques

Aux Etats-Unis, l'indice manufacturier de la Fed de New-York en juin sera publié à 14h30.

Vers 8h30, l'euro cède 0,44% à 1,0696 dollar.

Vendredi à Paris

La Bourse de Paris a connu sa pire semaine depuis 2022 en raison de l'augmentation du risque politique en France. Déjà inquiets en début de semaine par les conséquences économiques d’une possible arrivée au pouvoir du Rassemblement national, les investisseurs ont vu leurs craintes renforcées par la présentation du programme du "Nouveau Front populaire". Le CAC 40 a chuté de 2,66% à 7503,27 points, portant ses pertes depuis lundi à 6,2%. Du fait de son repli du jour, le CAC recule d'environ 0,50% depuis le début de l'année.

Vendredi à Wall Street

Les marchés actions américains ont clôturé la dernière séance de la semaine sans direction claire. Côté statistiques, l'indice de confiance de l'Université du Michigan a baissé de façon inattendue tandis que les prix à l'importation ont reculé au mois de mai en rythme mensuel alors qu'ils étaient attendus stables. Au chapitre des valeurs, Adobe a brillé après avoir révisé à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires. Le Dow Jones a cédé 0,15% à 38589 points tandis que le Nasdaq a glané 0,12% à 17688 points.