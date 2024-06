Rebond attendu des Bourses européennes ; la BCE en ligne de mire

(AOF) - En repli hier à la clôture, les marchés actions européens sont attendus en timide hausse à l'ouverture de cette séance de mercredi. Avant la publication de plusieurs statistiques ce mercredi, dont les indices PMI et les créations d'emplois dans le secteur privé aux Etats-Unis, les investisseurs prendront connaissance demain de la décision de la politique monétaire de la BCE avant le rapport sur l'emploi US en mai, vendredi. Hier, Wall Street a clôturé sur une note positive sur fond de détente des rendements obligataires.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Abeo

Abeo a dévoilé ses résultats annuels 2023-2024 d'où ressortent un résultat net part du groupe de 1,7 million d'euros, contre 5 millions lors du précédent exercice, un Ebitda courant de 29 millions d'euros, en progression de 4,6% et un chiffre d'affaires de 248,3 millions d'euros, en croissance organique de 4,6%. Au 31 mars 2024, le fabricant et distributeur d'équipements de sport et de loisirs dispose d'une trésorerie disponible de 11 millions d'euros.

Air Liquide

Air Liquide annonce la construction d'un site de production de gaz industriels aux États-Unis pour approvisionner la nouvelle usine d'un des plus grands fabricants de semi-conducteurs au monde. Dans le cadre d'un contrat à long terme, cette unité fournira de grandes quantités de gaz industriels de haute pureté pour la fabrication de puces mémoire. Air Liquide investira plus de 250 millions de dollars américains dans cette unité de production à la pointe de la technologie.

Beneteau

L’Assemblée générale du Groupe Beneteau annonce avoir élu Catherine Pourre en qualité de présidente du conseil d’administration du groupe. Diplômée de l’ESSEC, de droit de l’Université Catholique de Paris et est expert-comptable diplômée, Catherine Pourre est actuellement membre du conseil d’administration de Seb et présidente de son comité d’audit. Elle est également membre du Supervisory Board de Unibail Rodamco Westfield et présidente de son comité chargé des nominations.

Wendel

Wendel indique dans un communiqué qu'il a décidé de ne plus demander sa notation sollicitée par Moody's à partir de fin mai 2024, notamment dans le cadre de la gestion de ses coûts. Wendel a décidé de maintenir une seule notation de crédit en sa qualité d’émetteur et une notation obligataire par S&P Global Ratings. S&P a attribué à Wendel une note BBB à long terme et une note A-2 à court terme avec une perspective stable depuis 2019.

Les chiffres macroéconomiques

En France, la production industrielle en avril sera connue à 8h45.

Les indices des directeurs d'Achat pour le secteur des services et Composite en mai en France seront connus à 9h50 en France, à 9h55 en Allemagne et à 10h00 en zone euro.

Les prix à la production en avril seront communiqués à 11h00 en zone euro.

Aux Etats-Unis, les créations d'emplois dans le secteur privé en mai seront dévoilées à 14h15.

Aux Etats-Unis, les indices des directeurs d'Achat pour le secteur des services et Composite en mai seront publiés à 15h45 avant ceux des directeurs d'Achat (ISM) pour le secteur des services en mai à 16h00.

L'évolution hebdomadaire des stocks de pétrole aux Etats-Unis sera connue à 16h30.

Vers 8h30, l'euro est stable à 1,0881 dollar.

Hier à Paris

Les marchés actions européens ont baissé, rattrapés par l'accumulation de données signalant la dégradation de la conjoncture américaine. Après la baisse inattendue hier de l'indice des directeurs d'achat pour le secteur manufacturier de l'ISM, les ouvertures de postes (rapport Jolts) sont tombées au plus bas depuis février 2021. Sous l'effet de la nouvelle baisse du pétrole, TotalEnergies a fermé la marche de l'indice CAC 40. Le CAC 40 a reculé de 0,75% à 7 937,90 points tandis que l'EuroStoxx50 a par 0,93% à 4956,94 points.

Hier à Wall Street

En ordre dispersé lors des deux dernières séances, les marchés actions américains ont clôturé en hausse. Les investisseurs ont pris connaissance mardi de la publication du rapport JOLTS. Le nombre d'offres d'emploi aux Etats-Unis a reculé en avril à un plus bas de plus de trois ans. Ces données ont renforcé l'espoir de voir la Fed, qui livrera son verdict le 12 juin, procéder à une baisse des taux d'intérêt. Le rapport sur l'emploi en mai sera dévoilé vendredi. Le Dow Jones a glané 0,36% à 38711 points tandis que le Nasdaq a progressé de 0,17% à 16857 points.