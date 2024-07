Rebond attendu des Bourses européennes après le premier tour des législatives

(AOF) - Les marchés actions européens sont attendus sous le signe du rebond à l'ouverture de la première séance de la semaine. L'incertitude politique reste toujours de mise au lendemain des résultats du premier tour des élections législatives en France marqués par la suprématie du parti du Rassemblement National. Au cours de la semaine, les tendances pour le second tour vont devenir plus claires. Côté statistiques, l'inflation allemande figure notamment à l'agenda de ce lundi, tout comme l''indice des directeurs d'achat pour le secteur manufacturier en France, en Allemagne et en zone euro.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Casino

Le Groupe Casino annone avoir signé un accord ferme avec Tikehau Capital portant sur la cession au second semestre 2024 d'un portefeuille immobilier de 30 actifs, composé de murs d'hypermarchés et de supermarchés loués aux enseignes Casino, Intermarché, Carrefour et Auchan, ainsi que de lots annexes au sein de ces ensembles immobiliers, certains présentant des potentiels de promotion immobilière. Le paiement du prix de cession est prévu en plusieurs versements, avec plus de 200 millions d'euros à percevoir à la date de vente prévue au second semestre 2024.

Fountaine Pajot

Fountaine Pajot affiche au premier semestre 2023/2024 (conclu le 29 février 2024) un résultat net part du groupe en forte progression : 13,5 millions d'euros contre 7,8 millions il y a un an. Sur cette période, le chiffre d'affaires est en progression de 48% (33,2% à périmètre constant), fortement tourné vers l'international : 164,9 millions d'euros contre 111,4 millions d'euros il y a un an. Le constructeur de catamarans grand public souligne que sa dynamique est "soutenue par l'accélération des rythmes de production et le succès des derniers lancements".

Renault

Aramco va acquérir une participation de 10% au capital de Horse Powertrain Limited, la société mondiale de moteurs et transmissions créée par Renault Group et le chinois Geely. L’accord définitif valorise la société à 7,4 milliards d’euros : Renault Group et Geely conservent chacun une participation de 45%. La production annuelle de Horse Powertrain Limited devrait atteindre les cinq millions de groupes motopropulseurs, englobant un portefeuille complet de technologies de pointe pour ses partenaires dans le monde entier.

Safran

En juillet 2023, Safran a annoncé que la société lancerait un rachat d'actions pour annulation d'un montant de 1 milliard d'euros à effectuer en 2024 et 2025. Dans ce contexte, Safran a conclu une convention avec un prestataire de services d'investissement pour une première tranche de ce rachat d'actions pour annulation. Suivant les termes de cette convention, Safran achètera ses propres actions pour un montant maximum de 250 millions d'euros à compter du 1er juillet 2024 et au plus tard le 13 septembre 2024.

Les chiffres macroéconomiques

L'indice des directeurs d'achat pour le secteur manufacturier en juin sera connu à 9h50 en France, à 9h55 en Allemagne et à 10h en zone euro.

En Allemagne, l'inflation en juin sera connue à 14h00.

Aux Etats-Unis, l'indice des directeurs d'achat (S&P Global) pour le secteur manufacturier en juin sera publié à 15h45.

Aux Etats-Unis, les dépenses de construction en mai et l'indice des directeurs d'achat (ISM) pour le secteur manufacturier en juin seront dévoilés à 16H00.

Vers 8H30, l'euro progresse de 0,53% à 1,0771 dollar.

Vendredi à Paris

Les marchés européens ont clôturé en légère baisse avant les élections en France et après la publication des données sur l’inflation des deux cotés de l'Atlantique. En données harmonisées, l'indice PCE en France en juin est en ligne avec les attentes. Il s’élèverait à 2,5%. Aux Etats-Unis, il était également en ligne avec les attentes en version core. Côté valeurs, L'Oréal a fermé la marche du CAC 40 après les déclarations de son directeur général. Le CAC 40 a reculé de 0,68% à 7479,40 points, portant ses pertes à près de 2% sur la semaine. Il a cédé 0,85% au premier semestre.

Vendredi à Wall Street

Les marchés actions américains ont clôturé la dernière séance de la semaine sur une note négative. Les investisseurs ont pris connaissance des chiffres de l'inflation PCE aux Etats-Unis qui s'est stabilisée en mai sur un mois et a ralenti à 2,6% sur un an. Côté valeurs, Nike a dégringolé en Bourse après avoir dévoilé des perspectives décevantes. Le débat télévisé entre Joe Biden et son rival Donald Trump a aussi pesé sur les échanges. Le Dow Jones a fléchi de 0,12% à 39118 points tandis que le Nasdaq a perdu 0,71% à 17732 points.