Rebond attendu des Bourses européennes

(AOF) - Les marchés actions européens sont attendus sous le signe du rebond pour la dernière séance de la semaine. Les investisseurs ont pris connaissance hier de la décision de la BCE qui a maintenu ses taux directeurs à leurs niveaux actuels. Pour la première fois depuis le début du cycle de hausse des taux, la banque centrale européenne a fait une référence explicite à un assouplissement de sa politique monétaire. L'inflation en Allemagne est ressortie en ligne avec les attentes en mars. L'inflation en France est attendue tout comme l'indice de confiance du Michigan .

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Air Liquide

Air Liquide annonce avoir finalisé l'accord de rachat d'actions annoncé le 21 février 2024 : le groupe a racheté 905000 de ses propres actions (représentant 0,17 % du capital social en au 31 décembre 2023) pour un montant total final d'achat de 170,59 millions d'euros. Le spécialiste des des gaz, technologies et services pour l'industrie et la santé précise que les actions rachetées en vertu de cet accord seront pour partie annulées par la société et pour partie affectées à la mise en œuvre de plans d'intéressement à long terme.

Riber

Riber, spécialiste mondial des équipements d'épitaxie par jets moléculaires (MBE) pour l'industrie des semi-conducteurs, a enregistré un résultat net de 3,4 millions d'euros en 2023 contre 0,2 million d'euros.Le résultat opérationnel s'établit à 3,9 millions d'euros, soit 10% du chiffres d'affaires. Il s'améliore fortement par rapport à celui de l'exercice précédent qui intégrait des charges non courantes à hauteur de 1,3 millions d'euros. La marge brute se situe à 13,2 millions d'euros, en hausse de 2,3 millions d'euros.

Seb

Le Groupe Seb annonce la finalisation de l'acquisition de Sofilac, groupe français spécialisé dans la conception, fabrication et commercialisation d'équipements de cuisson haut de gamme semi-professionnels et professionnels (notamment avec les marques Lacanche et Charvet). L'acquisition de Sofilac soutient l'ambition du Groupe SEB de devenir un acteur de référence des marchés de l'équipement professionnel et renforce sa présence dans le segment de la cuisson premium. Sofilac a dégagé en 2023 un chiffre d'affaires, dont un tiers est réservé à l'export, de 62 millions d'euros.

Wallix

Le chiffre d'affaires consolidé de Wallix à fin mars 2024 s'élève à 7 millions d'euros, en croissance de 13,7%. L'éditeur européen de logiciels de cybersécurité et expert en gouvernance des comptes avait été sanctionné le 10 avril après avoir dévoilé des perspectives 2024 plus prudentes. Le revenu mensuel récurrent (MRR) a bondi de 33,6% à 1,7 million d'euros. Sur une base annuelle, les revenus récurrents ont atteint 20,6 millions d'euros à fin mars 2024, soit 68,3% du chiffre d'affaires consolidé en 2023 et une progression de 7 points en 1 an.

Les chiffres macroéconomiques

Le taux d'inflation annuel en Allemagne est ressorti à 2,2% en mars, en ligne avec les attentes après 2,5% le mois précédent. En rythme mensuel, les prix à la consommation ressortent en hausse de 0,4% en ligne avec les attentes après 0,4% en février. En rythme annuel, l'inflation IPCH s'établit à 2,3%, en ligne avec les attentes après 2,7% en février. En rythme mensuel, l'inflation IPCH s'établit à 0,6% contre 0,6% attendu après 0,6% le mois dernier.

En France, l'inflation en mars sera publiée à 8h45.

Aux Etats-Unis, le prix des importations en mars sera communiqué à 14h30 tandis que l'indice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan en avril sera publié à 16h00.

Vers 8h30, l'euro cède 0,18% à 1,0708 dollar

Hier à Paris

Les Bourses européennes ont terminé en baisse après que la BCE a rendu sa décision de politique monétaire. L'institution monétaire a laissé inchangés ses trois taux directeurs. Côté valeurs, l'action Société Générale a légèrement progressé, suite à la cession de ses activités de financement d’équipements professionnels (SGEF) au groupe BPCE pour 1,1 milliard d'euros. En outre, Publicis a fini leader de l'indice CAC 40 après une hausse de ses revenus au premier trimestre 2024 supérieure aux attentes. Le CAC 40 a perdu 0,27% à 8023,74 points et l'Eurostoxx a cédé 0,76% à 4962,78 points.

Hier à Wall Street

Les marchés actions américains ont clôturé l'avant-dernière séance de la semaine dans le vert. Les investisseurs ont notamment pris connaissance des prix à la production (PPI) qui ont progressé moins qu'attendu en mars et du nombre d'inscriptions hebdomadaires au chômage plus faible qu'annoncé. Mercredi, l'indice des prix à la consommation outre-Atlantique était ressorti plus élevé qu'anticipé, écartant l'hypothèse d'une baisse des taux de la Fed dès le mois de juin. Le Dow Jones est ressorti stable à 38459 points tandis que le Nasdaq a gagné 1,68% à 16442 points.