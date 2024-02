Rebond attendu à Wall Street avant les indices des directeurs d’achat

(AOF) - Les marchés américains devraient rebondir après avoir souffert hier des déclarations de Jerome Powell, qui a écarté le scénario d’une baisse des taux en mars. Après l’annonce d'inscriptions au chômage plus élevées qu’attendu, les investisseurs attendent les indices des directeurs d’achat pour le secteur manufacturier. Parmi les nombreuses publications de sociétés, Merck & Co a dévoilé une performance meilleure que prévu. A quelques minutes des premiers échanges, les futures sur le S&P 500 et le Nasdaq Composite gagnent respectivement 0,41% et 0,49%.

Hier à Wall Street

Les marchés américains ont fini en net repli alors que Jerome Powell a douché les espoirs d’une baisse des taux dès le mois de mars. La Fed a conservé son taux directeur à 5,25%-5,50% et elle a souligné qu’elle souhaitait avoir une plus grande confiance dans le repli de l’inflation avant d’assouplir sa politique monétaire. Avant la Fed, les valeurs technologiques souffrait déjà du mauvais accueil réservé aux résultats d’Alphabet et de Microsoft. Le Dow Jones a cédé 0,82% à 38150,30 points tandis que le Nasdaq Composite a perdu 2,23% à 15 164,01 points.

Les chiffres macroéconomiques

Le nombre d'inscriptions au chômage s'élevait à 224000 la semaine dernière aux Etats-Unis contre un consensus de 213000, après 215000 la semaine précédente, chiffre révisé de 214000.

Le coût unitaire du travail a progressé de 0,5% au quatrième trimestre, à comparer avec un consensus d’une hausse de 1,3% et un repli de 1,1% au trimestre précédent. Sur la même période, la productivité du secteur non agricole s'affiche en hausse de 3,2% contre un consensus de +2,4% après une progression de 4,9% au trimestre précédent.

L'indice des directeurs d'achat pour le secteur manufacturier en janvier sera connu à 15h45.

Les dépenses de construction en décembre et l'indice des directeurs d'achat (ISM) pour le secteur manufacturier en janvier seront publiés à 16 heures.

Les valeurs à suivre

Altria

En 2023, les revenus nets du cigarettier américain Altria ont diminué de 2,4% pour atteindre 24,5 milliards de dollars, principalement en raison de la baisse des recettes nettes dans le segment des produits fumables. Son bénéfice par action a augmenté de 43,3% à 4,57 dollars. Le groupe va distribuer aux actionnaires près de 6,8 milliards de dollars de dividendes. En 2024, Altria vise un BPA dilué ajusté entre 5 et 5,15 dollars. Son conseil d'administration a autorisé un nouveau programme de rachat d'actions d'un montant de 1 milliard de dollars. Il s'achèvera le 31 décembre.

Honeywell

En 2023, les ventes d'Honeywell ont augmenté de 3% pour s'élever à 36,6 milliards de dollars contre 35,46 milliards en 2022. Sur cette période, le groupe a généré un bénéfice par action de 8,47 dollars en hausse de 17%. Il était en 2022 de 7,27 dollars. Coté perspectives, le groupe industriel diversifié américain prévoit un chiffre d'affaires en 2024 compris entre 38,1 à 38,9 milliards de dollars, soit une croissance organique de 4% à 6 en glissement annuel. Il anticipe aussi un bénéfice par action ajusté entre 9,80 et 10,10 dollars, soit une progression de 7% à 10%.

Merck

Merck est attendu en hausse en pré-marché à Wall Street après avoir annoncé des résultats supérieurs aux attentes pour le quatrième trimestre après que son médicament anticancéreux Keytruda a vu ses ventes progresser de 21% à taux de change constants sur l'année. Le laboratoire américain affiche un bénéfice par action ajusté de 0,03 dollar quand le marché attendait une perte de 0,11 dollar. Le chiffre d’affaires atteint 14,6 milliards, en hausse de 6%, contre 14,5 milliards attendus. Merck anticipe un chiffre d’affaires 2024 entre 62,7 et 64,2 milliards, en ligne avec les attentes.

Metlife

L'assureur Metlife a dégagé un bénéfice trimestriel de 1,93 dollar par action, ce qui est inférieur aux estimations du consensus de 1,95 dollar par action. Ce chiffre est à comparer au bénéfice de 1,55 dollar par action enregistré il y a un an. Pour l'exercice 2023, son bénéfice net chute à 1,4 milliard de dollars contre 5,1 milliards de dollars l'année précédente. MetLife a enregistré des revenus de 18,72 milliards de dollars pour le trimestre clos en décembre 2023, dépassant de 3,61% le consensus. En comparaison, les revenus de l'année précédente étaient de 15,84 milliards de dollars.

Nio

Nio est attendu en hausse en pré-marché à Wall Street après avoir livré 10055 véhicules en janvier 2024, soit une augmentation de 18,2 % sur un an. Le spécialiste américain des véhicules électriques intelligents haut de gamme précise que ces livraisons comprenaient 6307 SUV haut de gamme et 3748 berlines.

Qualcomm

Le spécialiste des puces pour smartphones Qualcomm a dévoilé des comptes plus solides qu'anticipé. Au premier trimestre, clos fin décembre, le groupe a vu son bénéfice net bondir de 24% à 2,767 milliards de dollars, soit 2,46 dollars par action. Retraité des éléments exceptionnels, le bénéfice par action de Qualcomm est ressorti à 2,75 dollars, dépassant de 39 cents le consensus. Le chiffre d'affaires ajusté a progressé de 5% à 9,935 milliards de dollars, surpassant également les attentes : 9,54 milliards de dollars.

Tesla

Tesla est attendue en hausse après l’annonce par son patron Elon Musk d’un vote des actionnaires pour transférer son siège social du Delaware au Texas. Cette décision prise après un vote sur X (ex-Twitter) intervient après qu'une juge du Delaware a invalidé le package salarial de 56 milliards de dollars attribué à Elon Musk, le jugeant "injuste pour les actionnaires". L'une des giga-factories du constructeur de véhicules électriques se trouve au Texas, et elle doit faire l’objet d une expansion à plus de 750 millions de dollars.