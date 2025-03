Rebond attendu à Wall Street avant la confiance des consommateurs

(AOF) - Les marchés actions américains sont attendus sur une note positive à l'ouverture de la dernière séance de la semaine. Sur le plan géopolitique, le porte parole du Kremlin s'est dit "prudemment optimiste" au sujet de la proposition de trêve en Ukraine, rapporte Reuters. Les investisseurs attendent surtout l'Indice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan en mars à 15 heures. Les anticipations d’inflation sont à surveiller. A quelques minutes des premiers échanges, les futures sur le S&P 500 et sur le Nasdaq avancent respectivement de 1% et 1,29%.

Hier à Wall Street

Les marchés actions américains ont clôturé dans le rouge sur fond de vives tensions commerciales. La nouvelle offensive tarifaire de Donald Trump, vise les vins et spiritueux européens, alimente l'aversion pour le risque. Les investisseurs s'inquiètent également d'un possible "shutdown" aux Etats-Unis. Si les prix à la production sont ressortis légèrement sous les attentes, les inscriptions hebdomadaires au chômage ont enregistré une baisse inattendue. Le Dow Jones s'est replié de 1,30% à 40813 points tandis que le Nasdaq a reculé de 1,96% à 17303 points.

Les chiffres macroéconomiques

L'indice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan en mars sera publié à 15h00.

Les valeurs à suivre

Oracle

Oracle envisagerait de créer un centre de données sur l'île indonésienne de Batam, selon Bloomberg News. Batam abrite déjà plusieurs autres centres de données dans le Nongsa Digital Park, que son site web décrit comme " un site idéal pour la croissance des entreprises numériques " et le " développement de centres de données ". Il affirme que son emplacement, loin des lignes de faille sismiques et sur la topographie élevée de l'est de Batam, en fait un " site géographique beaucoup plus sûr pour les centres de données ".

Tesla

Tesla est attendu en hausse en pré-marché à Wall Street après que Reuters a affirmé qu'il projetait de produire à Shanghai une version plus petite et moins chère de son modèle phare le Model Y. le constructeur automobile américain espère ainsi regagner le terrain perdu dans un pays qui reste son deuxième plus grand marché. Ce nouveau véhicule sera produit à partir de 2026 sur les lignes de production existantes de sa plus grande usine: il devrait coûter au moins 20 % moins cher à produire que le Model Y nouvelle version lancé fin 2020.

Ulta Beauty

Les ventes nettes d'Ulta Beauty en 2024 ont augmenté de 0,8% pour atteindre 11,3 milliards de dollars. Les ventes comparables ont augmenté de 0,7% par rapport à une hausse de 5,7% l'année d'avant. La marge brute s'est élevée à 4,39 milliards de dollars contre 4,38 milliards de dollars en 2023. Le résultat d'exploitation s'est élevé à 1,6 milliard de dollars contre 1,7 milliard de dollars en 2023. Le résultat net s'est élevé à 1,2 milliard de dollars contre 1,3 milliard de dollars un an avant. Le bénéfice dilué par action s'est élevé à 25,34 dollars contre 26,03 dollars en 2023.