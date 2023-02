Rebond attendu à la Bourse de Paris

La Bourse de Paris devrait rebondir lundi, remontant un peu la pente après la séance de repli de vendredi causée par la publication de chiffres d'inflation aux Etats-Unis plus élevés que prévu par les analystes.

Le contrat à terme de l'indice vedette CAC 40 avançait de 0,53%, une quarantaine de minutes avant l'ouverture de la séance.

La cote parisienne avait terminé la semaine sur un repli de 1,78% vendredi et une baisse de 2,18% sur cinq jours, sa pire performance hebdomadaire depuis mi-décembre.

Cette correction a été provoquée par la publication d'un rebond de l'inflation PCE, indicateur privilégié par la banque centrale américaine, la Fed.

L'inflation globale (+5,4%) et l'inflation sous-jacente (+4,7%), qui exclut les prix plus volatiles de l'énergie et de l'alimentation, ont toutes les deux accéléré en janvier sur un an, alors qu'une baisse était attendue. Les chiffres de décembre ont aussi été revus à la hausse.

Des chiffres logiques pour John Plassard, spécialiste en investissement pour Mirabaud: "les membres de la Fed ont prévenu que la croissance rapide des salaires, en particulier, pourrait maintenir les hausses de prix à un niveau obstinément élevé, même si les chaînes d'approvisionnement se rétablissent et si le récent pic de l'inflation immobilière commence à s'estomper".

"Les marchés s'ajustent au risque d'un resserrement plus fort et plus long", commente Jeanne Asseraf-Bitton, responsable de la recherche et stratégie de BFT Investment Managers.

Ces chiffres compromettent en effet le scénario d'une pause dans les hausses de taux de la Réserve fédérale américaine (Fed), d'autant que la consommation des ménages américains et le marché de l'emploi ne faiblissent pas.

En Europe, les investisseurs prendront connaissance lundi de la confiance des consommateurs et des entreprises de la zone euro en février.

Mardi, c'est l'inflation en France en février qui est à l'agenda, avant celle de l'Allemagne mercredi et celle de la zone euro jeudi.

Des indicateurs d'activité économique concernant divers pays européens et les Etats-Unis seront également publiés cette semaine.

Valeurs à suivre

Thales: le groupe de défense et de technologies prévoit de recruter plus de 12.000 salariés dans le monde en 2023, dont 4.000 créations de postes, porté par le dynamisme des secteurs aérospatial, de défense et de sécurité et d'identité numérique.

Stellantis: la rémunération du patron de Stellantis Carlos Tavares pourrait atteindre à terme 23,5 millions d'euros pour l'année 2022, dopée par les résultats exceptionnels du groupe automobile. Stellantis France va par ailleurs changer de directeur.

jvi/mdz/vk