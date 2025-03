Rebond à Wall Street malgré les tensions entre Trump et Zelensky

(AOF) - Les marchés actions américains ont clôturé la semaine sur une note positive malgré l'altercation à la Maison Blanche entre Donald Trump et son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky. Ce vendredi a aussi été marqué par la publication de l'indice des prix PCE en janvier. Cette statistique très surveillée par la Fed est ressortie en ligne avec les attentes. En rythme annuel, il augmenté de 2,5%. Côté valeurs, HP et Dell ont connu une séance difficile, se repliant respectivement de 6,82% et de 4,70%. Le Dow Jones a gagné 1,39% à 43840 points et le Nasdaq a progressé de 1,63% à 18847 points.

HP Inc et Dell figurent parmi les principales baisses de l'indice S&P 500.

Les chiffres macroéconomiques

Les revenus des ménages américains ont progressé de 0,9% en janvier en rythme mensuel contre un consensus de +0,4% et une hausse de 0,4% en décembre. Dans le même temps, les dépenses ont reculé de 0,2%, contre une hausse de 0,2% attendue après avoir progressé de 0,8% le mois précédent.

L'indice des prix PCE américain a augmenté de 2,5% en janvier en rythme annuel en ligne avec les attentes, après 2,6% en décembre. En version core, il a augmenté de 2,6% en rythme annuel, comme attendu, après une progression de 2,9% en décembre.

L'indice des directeurs d'achat de la région de Chicago est ressorti à 45,5 en février après 39,5 en janvier, contre 40,5 attendu.

Les valeurs à suivre

Dell

Le groupe d'informatique Dell est dans le rouge car il anticipe un repli de sa marge brute sur le nouvel exercice. Au quatrième trimestre, clos début janvier, Dell a vu son bénéfice net augmenter de 27% à 1,53 milliard de dollars, soit 2,15 dollars par action. Corrigé des éléments exceptionnels, le bénéfice par action est ressorti à 2,68 dollars, là où le marché ciblait XXX dollars. Les revenus ont augmenté de 7% à 24,90 milliards de dollars, ressortant légèrement au-dessus des attentes : 24,6 milliards de dollars.

HP

HP Inc recule en raison de perspectives décevantes. Au premier trimestre, clos fin janvier, la société spécialisée dans les ordinateurs personnels et les imprimantes a généré un bénéfice net en repli de 9% à 565 millions de dollars, soit 59 cents par action. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice a aussi atteint 74 cents par action, en ligne avec les attentes. Son chiffre d'affaires a augmenté de 2,4% à 13,50 milliards de dollars alors que le marché visait 13,4 milliards de dollars.

Solventum

Solventum prévoit pour son bénéfice par action ajusté 2025 une fourchette de 5,45 à 5,65 dollars dont le point médian est supérieur à l'estimation moyenne des analystes de 5,49 dollars, après 6,70 dollars en 2024. L'ex-division santé de 3M table sur une croissance de 1 à 2% de son chiffre d'affaires cette année, avec un free cash flow de 450 à 550 millions de dollars. Au quatrième trimestre le chiffre d'affaires a augmenté de 1,9 % en données publiées (2,3% en organique) pour atteindre 2,074 milliards de dollars.