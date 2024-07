Rebond à Paris après la sortie de scène de Joe Biden

(AOF) - Les Bourses européennes ont rebondi après la décision de Joe Biden de renoncer à briguer un second mandat. Autre nouvelle de la journée, la Banque populaire de Chine a abaissé plusieurs taux, dont son taux préférentiel de prêt à 5 ans de 10 points de base à 3,85%. Côté valeurs, Vivendi a précisé son projet de scission de Canal+, tandis que Covivio a été soutenu par le relèvement de ses objectifs annuels lors de la présentation de ses résultats semestriels. Le CAC 40 a regagné 1,16% à 7 622,02 points tandis que l’EuroStoxx 50 a progressé de 1,48% à 4 898,59 points.

Ryanair (-17,15% à 13,625 euros) a dévissé après la publication de résultats décevants au premier trimestre et un avertissement sur ses tarifs estivaux. La compagnie aérienne à bas coûts entraîne ses rivales dans son sillage : -6,73% pour easyJet, -1,39% pour Air France-KLM… Ryanair a vu son profit après impôt chuter de 46% sur un an à 360 millions d’euros, sur fond de baisse de 1% du chiffre d’affaires à 3,63 milliards d’euros, en dépit d’une hausse de 10% du nombre de passagers à 55,5 millions. Elle a été confrontée à une hausse de ses coûts opérationnels de 11% à 3,26 milliards.

Depuis ce matin, les investisseurs voient plus clair sur le timing du projet de scission de Vivendi et sur le lieu de cotation des différentes entités. En Bourse, l’action du groupe de médias a abandonné 0,64% à 10,79 euros. UBS juge positivement les précisions apportées par Vivendi car la scission pourrait avoir lieu plus rapidement que les investisseurs ne l'avaient initialement prévu. Les détails supplémentaires sont en outre jugés utiles, notamment en ce qui concerne la localisation des cotations et la répartition de la dette nette de Vivendi.

Icade (+4,31% à 21,78 euros) a affiché l'une des plus fortes progressions de l'indice SBF 120 après la confirmation de ses objectifs annuels en dépit de ses difficultés dans la promotion. L'action du groupe immobilier perd plus de 38% depuis le 1er janvier, affichant l'une des plus mauvaises performances du SBF 120. Pour Invest Securities, il s'agit d'un premier semestre sans grande surprise. Icade a confirmé anticiper à fin 2024 un cash flow net courant compris entre 2,75 et 2,90 euros par action pour ses activités stratégiques. Les activités abandonnées (Santé) devraient, elles, représenter environ 0,80 euro par titre.

Les chiffres macroéconomiques du jour

Aucune donnée d'importance n'est attendue ce lundi.

Vers 17h30, l'euro est stable à 1,088 dollar.