Rebond à New York porté par le repli du brut

La Bourse de New York a clôturé en forte hausse lundi, le recul des cours du pétrole ayant apaisé les craintes inflationnistes et favorisé un rebond des actions américaines après la plus forte baisse hebdomadaire du S&P 500 depuis avril 2025. Les valeurs technologiques ont également progressé malgré le net recul de NVDA.O .

A la clôture, le Dow Jones .DJI a progressé de 2,15%, soit 1.104,02 points, à 52.389,75 points. Le S&P 500 .SPX a gagné 173,08 points, ou 2,35%, à 7.549,94 points. Le Nasdaq Composite

.IXIC a avancé de 673,71 points, ou 2,74%, à 25.253,14 points.

La semaine dernière, les marchés avaient fortement reculé après la large victoire des démocrates aux élections de mi-mandat aux Etats-Unis, les investisseurs redoutant que de nouvelles réglementations ne remettent en cause la pérennité de l'engouement pour l'intelligence artificielle.

Neuf des onze principaux secteurs du S&P 500 ont progressé de plus de 1%.

Les marchés ont toutefois ignoré la chute de 4,27% de Nvidia

NVDA.O , deuxième société la plus valorisée au monde, dont le titre est tombé à son plus bas niveau en séance depuis le 31 mars.

Les investisseurs se sont interrogés sur l'avenir de Jensen Huang à la tête du groupe spécialisé dans les puces pour l'intelligence artificielle après l'ouverture d'une enquête interne visant à déterminer s'il avait été la cible d'une opération menée par un service de renseignement étranger.

Selon plusieurs intervenants de marché, les inquiétudes entourant l'intelligence artificielle demeurent limitées, les investisseurs estimant que d'éventuelles réglementations ne remettraient pas en cause le développement du secteur. Le repli marqué des prix du pétrole a également soutenu la tendance.

Les craintes liées à une résurgence des tensions inflationnistes se sont atténuées après que le président américain Donald Trump a minimisé le risque de nouvelles frappes contre l'Iran, contribuant à la baisse des cours du brut.