Rebond à New York porté par le repli du brut

Des courtiers travaillent dans la salle des marchés de la Bourse de New York (NYSE)

La Bourse de New York ‌a clôturé en forte hausse lundi, le recul des cours du pétrole ​ayant apaisé les craintes inflationnistes et favorisé un rebond des actions américaines après la plus forte baisse hebdomadaire du S&P 500 depuis avril 2025. Les ​valeurs technologiques ont également progressé malgré le net recul de.

A la clôture, le Dow Jones a ​progressé de 2,15%, soit 1.104,02 points, ⁠à 52.389,75 points. Le S&P 500 a gagné 173,08 points, ou ‌2,35%, à 7.549,94 points. Le Nasdaq Composite a avancé de 673,71 points, ou 2,74%, à 25.253,14 points.

La semaine dernière, les ​marchés avaient fortement reculé ‌après la large victoire des démocrates aux élections de ⁠mi-mandat aux Etats-Unis, les investisseurs redoutant que de nouvelles réglementations ne remettent en cause la pérennité de l'engouement pour l'intelligence artificielle.

Neuf des onze principaux secteurs ⁠du S&P 500 ‌ont progressé de plus de 1%.

Les marchés ont toutefois ignoré ⁠la chute de 4,27% de Nvidia, deuxième société la plus valorisée au ‌monde, dont le titre est tombé à son plus bas ⁠niveau en séance depuis le 31 mars.

Les investisseurs se ⁠sont interrogés sur l'avenir ‌de Jensen Huang à la tête du groupe spécialisé dans les puces ​pour l'intelligence artificielle après l'ouverture d'une ‌enquête interne visant à déterminer s'il avait été la cible d'une opération menée par un service ​de renseignement étranger.

Selon plusieurs intervenants de marché, les inquiétudes entourant l'intelligence artificielle demeurent limitées, les investisseurs estimant que d'éventuelles réglementations ne remettraient ⁠pas en cause le développement du secteur.Le repli marqué des prix du pétrole a également soutenu la tendance.

Les craintes liées à une résurgence des tensions inflationnistes se sont atténuées après que le président américain Donald Trump a minimisé le risque de nouvelles frappes contre l'Iran, contribuant à la baisse ​des cours du brut.