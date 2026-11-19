Une munition de char fabriquée par Rheinmetall. (Crédits: Rheinmetall)

Tribune exclusive pour Boursorama, coécrite par Rainier Brunet Guilly, Partner chez New Alpha Defense, et Éric Galiegue, associé chez Phiadvisor Valquant.

Jamais l'industrie européenne de défense n'a engrangé autant de commandes — et jamais l'écart entre ce qu'elle promet et ce qu'elle livre n'a été aussi large. Cet écart a un lieu précis. Il ne se situe ni dans les budgets, qui sont votés, ni chez les maîtres d'œuvre, dont les carnets débordent. Il est un étage plus bas, là où presque personne ne regarde : au deuxième rang de la supply chain.

Le multiplicateur : la demande croît deux fois plus vite que les budgets

Commençons par corriger une illusion d'optique. Les gros titres retiennent des budgets de défense en hausse de 8 à 10% par an ; la demande réellement adressée à l'industrie croît bien plus vite. La raison est arithmétique : dans un budget de défense, les salaires, les pensions et les dépenses de fonctionnement évoluent peu — chaque euro marginal est affecté à 60-75 % à l'équipement et à la recherche.

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Résultat : la demande industrielle croît 1,5 à 2,5 fois plus vite que le budget total. Les données de l'Agence européenne de défense le confirment : en 2024, les dépenses militaires de l'UE ont progressé de 19 %, mais les investissements (équipements et R&D) ont bondi d'environ 47%. Leur rythme de progression a ainsi été 2,5 fois supérieur à celui des dépenses totales. L'Europe ne se contente donc plus d'augmenter ses budgets militaires : elle accélère le renouvellement de ses capacités opérationnelles et technologiques.

Source : European Defence Agency et ChatGPT.

La question n'est donc plus « combien est voté ? », mais « qui peut le produire ? ».

Les carnets gonflent, les livraisons suivent à peine

Cette demande amplifiée se heurte à un appareil productif dimensionné pour la paix, et deux thermomètres permettent de mesurer cette tension.

Côté industriels, le premier indicateur est le rapport entre les prises de commandes et les livraisons. Deux cas donnent l'échelle du phénomène. Dassault Aviation affiche un carnet de commandes de 45,4 milliards d'euros, pour environ 8,5 milliards de chiffre d'affaires annuel — soit plus de cinq années de production vendue. Rheinmetall est plus extrême encore : 63,8 milliards de carnet fin 2025, projetés à 135 milliards fin 2026, pour environ 14 milliards de chiffre d'affaires — près de dix années de production déjà commandées.

Côté État, l'écart entre engagements et paiements raconte la même histoire : la France a inscrit 93,1 milliards d'euros d'autorisations d'engagement dans son budget 2026, mais seulement 66,7 milliards de crédits de paiement. L'État s'engage un tiers plus vite qu'il ne paie — et il ne paie qu'à la livraison. Deux thermomètres, une même fièvre : la demande excède structurellement la capacité de production.

L'obus de 155 mm, radiographie d'une filière sous tension

Prenez l'objet le plus simple du réarmement : l'obus d'artillerie de 155 mm, celui que l'Ukraine consomme par milliers chaque jour. L'Europe s'est fixé pour objectif d'en produire deux millions par an, contre quelques centaines de milliers avant 2022. Or, un obus, c'est une chaîne — et chaque maillon constitue un goulet d'étranglement.

La poudre propulsive, d'abord : la France avait externalisé sa production de gros calibre en Suède au début des années 2000, jusqu'à dépendre de fait de Rheinmetall pour ses approvisionnements. Eurenco l'a relocalisée à Bergerac : environ 100 millions d'euros investis, avec le soutien de l'État et du mécanisme européen ASAP, quinze bâtiments sortis de terre en dix-huit mois et une capacité de 1.200 tonnes par an — de quoi propulser de l'ordre de 100 000 obus, avec une possibilité d'extension à 1.800 tonnes. Le groupe engage 500 millions d'euros d'investissements sur trois ans et vise un triplement de son chiffre d'affaires, qui devrait atteindre un milliard d'euros en 2030.

Le corps de l'obus, ensuite : une seule forge le produit encore en France, les Forges de Tarbes — une PME. Toute la puissance de feu française repose, à ce maillon, sur un site unique.

L'assemblage et les cadences, enfin : KNDS France a montré que l'appareil productif savait accélérer — les cadences du canon Caesar ont triplé en deux ans — et MBDA s'est vu fixer par le ministère l'objectif de ramener de 42 à 18 mois le délai de production d'un missile Aster.

La leçon vaut pour toute la filière : les cadences peuvent augmenter, mais en années, pas en trimestres — car qualifier un fournisseur ou un procédé sur un programme d'armement prend précisément des années.

Métaux, optronique : les autres maillons uniques

Le schéma se répète partout où l'on regarde.

Les grandes pièces forgées et le titane : quand Aubert & Duval — fournisseur critique de pièces forgées pour les moteurs et les cellules d'avions — a vacillé, ce sont ses propres clients, Airbus et Safran, associés à Tikehau, qui l'ont reprise en 2023. Les donneurs d'ordres qui descendent au capital pour sécuriser un maillon irremplaçable : le précédent dit tout. Sa filiale EcoTitanium reste l'unique capacité européenne de recyclage de titane de qualité aéronautique, sur un marché mondial dont la filière dépendait largement de la Russie.

L'optronique : les détecteurs infrarouges qui équipent viseurs, autodirecteurs et caméras thermiques sortent, pour l'essentiel en Europe, d'un seul industriel, Lynred — coentreprise de Safran et Thales, là encore détenue par ses clients.

Ajoutez l'électronique durcie et les compétences rares — soudeurs qualifiés, pyrotechniciens, dont les délais de formation se comptent aussi en années — et le tableau est complet : la contrainte du réarmement est faite de sites uniques, de procédés longs à qualifier et de savoir-faire qu'on ne s'achète pas sur étagère.

Une strate que la Bourse ne voit pas

Reste la question de l'accès — et une observation qui devrait retenir l'attention de l'investisseur. Cette strate, où se joue physiquement le cycle, est presque intégralement non cotée : la base industrielle et technologique de défense française compte environ 4.500 entreprises, dont une poignée seulement sont cotées sur Euronext.

Eurenco appartient à l'État via Giat/KNDS, les Forges de Tarbes à un groupe industriel, Aubert & Duval et Lynred à leurs clients. Nos deux dernières tribunes racontaient que le marché ne paie plus que l'exécution, puis que les géants s'arrachent les rares actifs disponibles. Celle-ci referme le raisonnement : l'exécution que la Bourse récompense dépend d'une strate invisible des écrans — et c'est là, au sens propre, que se fabriquent les actifs rares de demain.

Une dernière chose : dans cette économie de pénurie, le rapport de force commercial entre donneurs d'ordres et fournisseurs uniques est en train de s'inverser — silencieusement, contrat après contrat.

Alors, quelles actions sont les bénéficiaires de cette situation ?

Plusieurs entreprises cotées de taille moyenne produisent des composants ou des sous-ensembles critiques, qui font actuellement l'objet d'une demande considérable : Chemring (spécialiste britannique des matériaux énergétiques, des poudres, des leurres et des contre-mesures), RENK (transmissions et systèmes de propulsion pour chars et véhicules militaires), LISI (fixations aéronautiques, composants structurels et pièces mécaniques complexes), Hensoldt (radars, capteurs, systèmes électroniques et optronique) et Figeac Aéro (pièces métalliques complexes pour moteurs et structures aéronautiques).

La contre-performance actuelle des actions du secteur aéronautique et de la défense offre, dans une approche contrariante, une bonne opportunité d'achat sur ces valeurs. Parmi les actions françaises de taille intermédiaire, LISI et Figeac Aéro constituent peut-être les meilleures opportunités, notamment Figeac Aéro, dont le fondateur envisage la cession du contrôle de l'entreprise...

LISI

Source : FactSet et Phiadvisor Valquant.

Figeac Aero