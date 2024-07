Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Realites: vers une acquisition du stade Bauer information fournie par Cercle Finance • 10/07/2024 à 08:55









(CercleFinance.com) - Realites annonce être entré sous exclusivité avec Todd Interests concernant la cession du stade Bauer (Saint-Ouen) et de son exploitation, la possibilité d'adjoindre à l'opération une surface qui reste à déterminer dans le programme 'Bauer Box', étant à l'étude.



Les deux groupes expliquent 'partager la même vision du projet d'ensemble au service du Territoire, du Club, des supporters et de l'ensemble des riverains'. La période d'exclusivité des négociations s'étend jusqu'au mois de septembre 2024.



Les travaux 'en site occupé' du stade Bauer (qui sera porté à 9.834 places) et de la Bauer Box (30.600 m2) avancent dans les temps prévus. Site d'entraînement des JO 2024, le stade continuera d'accueillir les matchs à domicile du Red Star FC.





