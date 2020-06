Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Realites : un accord avec CDC Habitat pour une vente de 43 ME Cercle Finance • 19/06/2020 à 08:02









(CercleFinance.com) - Realites a signé avec CDC Habitat un accord portant sur la vente de 238 logements, pour un montant total de 43 ME HT. ' Engagé pour le développement durable de tous les territoires, le groupe a répondu présent à l'appel à projets lancé par CDC Habitat pour la production de logements à engager dans les 12 prochains mois ' indique la direction. Realites a privilégié les communes du Plan Action Coeur de Ville de quatre régions dans lesquelles il est implanté : Ile-de-France, Pays de la Loire, Bretagne et Centre-Val de Loire. Ces 238 logements intermédiaires seront acquis en VEFA (vente en l'état futur d'achèvement), pour une grande partie en bloc, par CDC Habitat.

Valeurs associées REALITES Euronext Paris +1.44%