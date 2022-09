Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Réalités: projet Bauer purgé de tout recours information fournie par Cercle Finance • 06/09/2022 à 11:23









(CercleFinance.com) - Réalités indique que depuis le 13 août, son permis de construire déposé pour la rénovation du stade Bauer et la construction de la Bauer Box, à Saint-Ouen, est purgé de tout recours, ce qui sécurise le projet et va permettre l'accélération des travaux, initiés en 2021.



Le chiffre d'affaires prévisionnel du projet est supérieur à 250 millions d'euros, dont 45 millions consacrés à la rénovation du stade Bauer, qui accueillera les Jeux Olympiques de Paris en 2024 en tant que terrain d'entraînement officiel.



La Bauer Box, dont les travaux démarrent également en septembre 2022 et qui doit être livré début 2026, entremêlera sport, éducation, cultures urbaines et de nombreux services de proximité pour tous les habitants de Saint-Ouen.





