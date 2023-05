Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Realites: pas de dividendes mais une attribution d'actions information fournie par Cercle Finance • 25/05/2023 à 18:03









(CercleFinance.com) - Realites fait savoir qu'au regard du 'contexte de marché exceptionnel et incitant à la prudence', son conseil d'administration a décidé de ne pas proposer pour l'exercice 2022, de distribution de dividendes à l'Assemblée générale des actionnaires qui se tiendra le 29 juin 2023.



'Cette décision vise à préserver le niveau de trésorerie de l'entreprise et à maintenir sa politique ambitieuse de développement', indique le groupe.



En revanche, le Conseil a décidé ce jour de procéder à une attribution gratuite d'actions au profit de l'ensemble des actionnaires de la société.



Pour ce faire, Realites réalisera une augmentation de capital par incorporation des réserves avec l'émission de 435 454 nouvelles actions. Elles seront attribuées gratuitement aux actionnaires, à raison d'une action nouvelle pour 10 actions détenues.



À la suite de cette opération, le capital de la société s'élèvera à 31 278 654,29E et sera composé de 4 789 993 actions d'une valeur nominale de 6,53E chacune.







