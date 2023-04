Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Realités: partenariat de co-investissement de 35 ME information fournie par Cercle Finance • 04/04/2023 à 18:14









(CercleFinance.com) - Realités annonce la signature d'un partenariat de co-investissement de 35 ME avec France Actifs Sélection, spécialisé dans le conseil en investissement immobilier, en vue de financer de futurs projets d'usages du groupe Realités à déployer au cours des trois prochaines années.



Ce partenariat participera à la consolidation des ressources financières du Groupe jusqu'à la fin 2030. Son déploiement est prévu dès le second semestre 2023, indique Realités.



'Cet accord renforce notre dynamique de Développeur Territorial au service de nos trois clients : le territoire, l'investisseur et l'usager', ajoute Yoann Choin-Joubert, p.d.-g. du groupe Realités.



Ce partenariat accélère le projet ' M100 ' du groupe REALITES (qui consiste à lever 100 ME de capital durant l'exercice 2023) qui consolide déjà plus de 60 millions sur les 100 ciblés à fin 2023.





Valeurs associées REALITES Euronext Paris -0.36%