Réalités: nouvelle vice-présidente en charge du 'Corporate'

(CercleFinance.com) - Réalités annonce la nomination d'Hélène Delaunay en tant que vice-présidente du groupe en charge du Corporate à compter du 14 mars 2022. Elle siégera au Conseil d'Administration.



A travers ce poste nouvellement créé, elle supervisera et animera l'ensemble des fonctions support du Groupe (capital humain, juridique, finance, communication et marketing, achats, système d'information, services généraux, RSE et R&D, soit 200 collaborateurs).



Diplômée d'Audencia Nantes, majeure Finance de marché en 2001, Hélène Delaunay a évolué au cours de ces 20 dernières années dans des environnements professionnels exigeants, à l'international, et dans des secteurs d'activité variés.





