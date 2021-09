Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Réalités : nouvelle implantation régionale à Lille information fournie par Cercle Finance • 09/09/2021 à 10:35









(CercleFinance.com) - Réalités annonce créer une sixième implantation régionale, pour les Hauts-de-France. Basée à Lille, elle lui permettra de répondre aux enjeux locaux de développement urbain grâce à son double positionnement de maîtrise d'usage et de maîtrise d'ouvrage. Directeur général délégué de cette nouvelle direction régionale, François Renard dispose de 20 ans d'expérience professionnelle. Il était depuis septembre 2017 directeur général de Réalités Maîtrise d'ouvrage Maroc. La direction régionale pilote dès à présent 'La Tisserie', à Amiens, projet qui proposera une programmation mixte de logements, d'activités économiques et de services tout en assurant la préservation des bâtiments historiques qui composent le site.

Valeurs associées REALITES Euronext Paris 0.00%