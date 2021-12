Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Réalités : nouvelle directrice développement institutionnel information fournie par Cercle Finance • 06/12/2021 à 18:03









(CercleFinance.com) - Réalités annonce la nomination de Réana Taheraly en tant que directrice du développement institutionnel du groupe, particulièrement dans le Grand Paris. Née il y a 32 ans et diplômée de l'Ecole d'urbanisme de Paris, Réana Taheraly a débuté sa carrière en 2013 par une mission au sein de l'atelier international d'urbanisme de Douala (Cameroun). En 2018, elle avait notamment contribué au rapport de Roland Castro, architecte urbaniste, commanditée par le Président de la République. Un an plus tard, elle devenait directrice stratégie et innovation chez REI Habitat. Selon Yoann Choin-Joubert, p.d.-g. de Réalités, le parcours 'extrêmement riche' de Réana Taheraly va permettre à Réalités d'avancer en confiance avec ses partenaires institutionnels pour des projets 'toujours plus intelligents et vertueux'.

Valeurs associées REALITES Euronext Paris +1.06%