Réalités: lève 17 ME sur le marché obligataire information fournie par Cercle Finance • 05/12/2023 à 18:02









(CercleFinance.com) - Réalités annonce avoir finalisé avec succès une la levée d'une nouvelle tranche obligataire EURO PP pour un montant total de 17 ME, afin de poursuivre le développement de ses activités durant les prochaines années.



Ce nouveau placement, nommé 'BIRD9%30NOV26', a été émis par BIRD AM, filiale du Groupe, pour une durée de 18 à 36 mois, au taux de 9%.



'Placée avec succès auprès d'investisseurs institutionnels et de gestions privées historiques du Groupe, cette nouvelle levée de fonds témoigne de la confiance des prêteurs dans le positionnement, la résilience et la

trajectoire de Réalités', assure la société.







