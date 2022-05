Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Realites: lancement d'une émission d'obligations vertes information fournie par Cercle Finance • 13/05/2022 à 14:00









(CercleFinance.com) - Realites fait part du lancement d'une émission d'obligations vertes à prime d'impact d'un montant global de cinq millions d'euros en partenariat avec LITA.co, pour contribuer au financement de sa stratégie carbone.



Cette émission d'obligations se réalisera en deux tranches avec l'objectif de collecter au total cinq millions d'euros en 2022. La première tranche, actuellement en pré-collecte, est ouverte à la souscription jusqu'au 19 juillet prochain.



Pour mener à bien son ambition en matière environnementale (réduction, compensation, stratégie d'impact sociétal), le groupe immobilier a identifié un besoin d'investissement de l'ordre de 30 millions d'euros à l'horizon 2025.





