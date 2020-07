Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Réalités : lancement d'une augmentation de capital Cercle Finance • 02/07/2020 à 14:14









(CercleFinance.com) - Réalités annonce le lancement d'une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription pour un montant brut d'environ 15 millions d'euros pouvant être porté à environ 17 millions par exercice de la clause d'extension. Le prix unitaire de souscription est fixé à 20 euros par action nouvelle et la période de souscription se déroulera du 8 au 21 juillet inclus. Des engagements de souscription représentent 77,6% du montant de l'augmentation de capital (hors clause d'extension). Par ailleurs, le groupe immobilier indique qu'il prévoit d'atteindre au titre de l'exercice 2020 une croissance annuelle de son chiffre d'affaires d'environ 15%, soit un chiffre d'affaires d'environ 190 millions d'euros.

Valeurs associées REALITES Euronext Paris -3.16%