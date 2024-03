Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Realites: Jean Rottner nommé directeur exécutif information fournie par Cercle Finance • 18/03/2024 à 18:30









(CercleFinance.com) - Realites annonce la nomination de Jean Rottner, à compter du 1er avril 2024, au poste de Directeur exécutif Groupe, aux côtés de son PDG Yoann Choin-Joubert.



Jean Rottner sera responsable de la mise en oeuvre de la stratégie globale et de la gestion opérationnelle du Groupe.



Selon Réalités, Jean Rottner jouera un rôle moteur pour développer la présence de l'entreprise sur l'ensemble de ses marchés.



Sa mission comprendra la supervision de la performance, de l'innovation et de la transformation de l'entreprise, de son développement financier et international, ainsi que la coordination des fonctions supports.





