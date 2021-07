Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Réalités : hausse de 87% du CA semestriel information fournie par Cercle Finance • 21/07/2021 à 10:55









(CercleFinance.com) - Réalités affiche un chiffre d'affaires consolidé de 125 millions d'euros au titre du premier semestre 2021, soit une progression de 87% en comparaison annuelle, 'dans un marché toujours sous forte tension'. L'activité de maîtrise d'ouvrage porte cette très forte croissance avec un chiffre d'affaires en hausse de 98% à 117,5 millions. Elle se compare à un premier semestre 2020 tenant compte du premier confinement (-4,7%). Réalités a poursuivi sa politique active de lancements commerciaux avec des réservations en hausse de 14% à 133,2 millions d'euros. Parallèlement, le développement foncier se maintient à un très haut niveau avec 297 millions d'euros de fonciers sur la période.

Valeurs associées REALITES Euronext Paris +3.77%