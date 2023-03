Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Realites: finalise une joint-venture avec Keys REIM information fournie par Cercle Finance • 29/03/2023 à 18:13

(CercleFinance.com) - Realites annonce finaliser la création d'une joint-venture avec Keys REIM, société de gestion de portefeuille du groupe KEYS ASSET MANAGEMENT, spécialisée dans le développement et la gestion de fonds d'investissement immobiliers alternatifs, en vue de cofinancer des projets immobiliers à impact.



Ce partenariat intervient dans le cadre du projet ' M100 ' annoncé le 22 mars 2023, qui consiste pour REALITES à lever 100 ME de capital durant l'exercice.



'Cet accord de partenariat entre Keys REIM et REALITES repose sur une vision partagée par nos deux sociétés qui consiste à intégrer les questions environnementales, sociales et de gouvernance au coeur de nos pratiques de développement et d'investissement', a commenté Pierre Mattei, Président et

Co-Fondateur de Keys REIM.