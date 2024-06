Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Realites: en négociations exclusives pour céder une filiale information fournie par Cercle Finance • 18/06/2024 à 18:10









(CercleFinance.com) - Realites a annoncé des négociations exclusives pour céder sa filiale LWS Hospitality à PM Développement pour 25 ME.



La finalisation est prévue au second semestre 2024, sous réserve des approbations nécessaires.



Cette cession soutient le recentrage de Réalités sur l'immobilier.



LWS Hospitality poursuivra ses activités avec Realites maintenant actionnaire minoritaire, capitalisant sur les synergies et le potentiel de croissance.



La transaction renforcera la trésorerie de Realites pour accélérer sa transformation stratégique.





Valeurs associées REALITES 7.94 EUR Euronext Paris -19.80%