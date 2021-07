Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Réalités : création d'une filiale au Sénégal Cercle Finance • 12/07/2021 à 10:17









(CercleFinance.com) - Après l'implantation réussie à Casablanca de Réalités Afrique, la holding continentale du groupe et de sa filiale au Maroc, Réalités fait part de la création de sa filiale de maitrise d'ouvrage à Dakar, au Sénégal. Réalités Sénégal a pour mission de développer des projets immobiliers et urbains, majoritairement résidentiels, à forte valeur ajoutée pour le territoire sénégalais. La société développera des partenariats avec les entreprises locales. La nouvelle filiale, dirigée par Amadou Dieng, présent au sein du groupe depuis 2017, accueillera prochainement cinq collaborateurs. Elle entend se positionner dans un premier temps sur des programmes de logements haut de gamme.

Valeurs associées REALITES Euronext Paris -0.36%